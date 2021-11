Refluxos vagyok. Mit tehetek?

Ha kissé rekedtek vagyunk, és fáj a torkunk, legelőször arra gondolhatunk, hogy bizonyára elkaptunk valamilyen felső légúti fertőzést. Amennyiben viszont az említett tünetek már huzamosabb ideje fennállnak, valószínűbb, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem egy szelepnek - vagyis a nyelőcső alsó záróizmának - a rendellenes működése. Ez az izom szabályozza a nyelőcső és a gyomor közötti átjárást, és ha nem zár tökéletesen, a gyomorsav és az étel visszaáramlik a nyelőcsőbe. A folyamat orvosi megnevezése gastrooesophagealis reflux, a sav visszaáramlására pedig (savas) refluxként szoktak hivatkozni.

Arefluxa torokfájás és rekedtség mellett a keserű, maró, savas szájízről, illetve a gyomorégésről is "felismerhető", utóbbi általában a gyomortájékon és a mellkasban okoz fájdalmat. Ugyancsak a jellegzetes tünetek közé tartozik a rendszeresen visszatérő köhögés és csuklás, a rossz közérzet, valamint a puffadás. Kiemelendő, hogy evés után, fekvéskor és lehajoláskor kínzóbbak lehetnek a panaszok. Ha a reflux már krónikus tünetekkel jár, gastrooesophagealis refluxbetegségről (GERD) beszélhetünk.

Sokan kénytelenek időről időre megküzdeni a reflux okozta kellemetlenségekkel. Fotó: Getty Images

Az életmódváltás fontos részletei

A legelső, amit érintettként megtehetünk állapotunk javítása érdekében, az, hogy figyelünk az étkezésünkre. Számos olyan étel és ital van, amelyek hatására fellángolnak a kellemetlen tünetek, de azoknak a listája is hosszú, amelyek kedvező hatásúak. Hanyagoljuk a citrusfélék, a paradicsom, a csokoládé, a hagyma, afokhagymafogyasztását, illetve a túl zsíros, fűszeres fogásokat, és kortyoljuk mértékkel a koffein- és alkoholtartalmú italokat. Jót tehetnek ellenben a lúgos kémhatású (például az alga) vagy a fehérjedús élelmiszerek (például sovány húsok, halak, tojás, élőflórát tartalmazó joghurtok, kefirek), illetve savcsökkentő hatásuk miatt érdemes kúraszerűen bizonyos gyógyvizeket is fogyasztani.

És ha már étkezés: nemcsak a "mit", hanem a "hogyan" is fontos. Ha eddig rendszertelenül, kapkodva ettünk, és minden alkalommal kifejezetten méretes adagokat faltunk be, ideje változtatni. Jelentősen enyhülhetnek a refluxos panaszaink, ha inkább többször, kisebb adagokat fogyasztunk, mindig hagyunk időt a nyugodt evésre, és alaposan megrágjuk, ami a tányérunkon van. Mivel az is ronthat az állapoton, ha közvetlenül étkezés után lefekszünk, csak 2-3 órával falatozás után pihenjünk le.

A dohányzás negatív hatással van a nyelőcső alsó záróizmának a működésére, így sokat segít, ha letesszük a cigarettát. A pluszkilók nyomást gyakorolnak a hasra, és ezáltal elősegítik a sav nyelőcsőbe való visszaáramlását, tehát érdemes az egészséges testsúly kialakítására is törekedni. Ugyanezen okból tartózkodjunk a szűk ruhák, szoros övek viselésétől: nyomják a hasat, a nyelőcső alsó záróizmát, amivel értelemszerűen fokozhatják a tüneteket. Amennyiben a refluxos panaszok éjszaka (is) jelentkeznek, próbáljunk meg úgy aludni, hogy deréktól felfelé valamennyire megemeljük a testünket.

Van, amikor már gyógyszerre van szükség

Természetesen előfordulhat, hogy az életmódváltás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Ilyenkor segíthetnek a kifejezetten refluxos panaszok csillapítására szolgáló készítmények, például a savlekötők, a hisztamin-2-receptor antagonisták (H2-RA) vagy a protonpumpagátlók (PPI).

Mivel a gyógyszerek hatásmechanizmusa eltér egymástól, ráadásul abban is különböznek, hogy milyen súlyosságú panaszokat tudnak hatékonyan enyhíteni, érdemes választás előtt kikérni kezelőorvosunk tanácsát - a szakember állapotunk felmérése után összeállítja nekünk a legmegfelelőbb terápiát. Amennyiben a gyógyszeres kezelés sem éri el a kívánt hatást, a műtét is indokolttá válhat.