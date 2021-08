Ősztől ennyit drágulhat a kenyér

Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők már nemcsak a drágább zöldségekből és gyümölcsökből kényszerülnek kevesebbet a kosárba tenni, hanem az alapélelmiszernek számító kenyérből is, számolt be róla a Népszava. A lap a KSH adatait idézi, miszerint az elmúlt 20 évben a magyarok átlagos éves kenyérfogyasztása 63 kilóról 37 kilóra csökkent.

Minden drágább lett egy kicsit

Ennek egyrészt az az oka, hogy többen is igyekeznek egészségtudatos módon étkezni és a fehér kenyeret jobb minőségű és egészségesebb kovászos kenyerekkel fölváltani, másrészt azonban az áremelkedés hatásai is megmutatkoznak a fogyasztói kosarakban. Az egy évvel ezelőtti számokhoz képest az étolaj, a margarin, a tojás és a liszt ára tekintetében is növekedés tapasztalható. A sütőipari termékek ára is jelentős mértékben nőtt és ez egyes családokat a kenyérfogyasztás csökkentésére kényszerített.

Kínától és Oroszországtól függ, hogy mit (v)eszünk?

A gabonaárak változására természetesen a nemzetközi piac tendenciái is hatással vannak. A repce, a kukorica és a búza világpiaci ára is tetőzik; a hazai számokat a kínai, az ukrán és az orosz termelési és értékesítési folyamatok is befolyásolják. "Az alapélelmiszernek számító fehér kenyér kilója tavaly óta több mint 30 forinttal nőtt és kis híján elérte a 400 forintot" - írja a lap.

Mélyebbre kell a zsebünkbe nyúlni egy finom szendvicsért. A kép forrása: Getty Images

Ha kis pékséget visz, sokkal nehezebb

Nem jó hír ez a kis pékségek számára, amik az energiaárak növekedése mellett így még nehezebben tudnak profitot termelni, ráadásul a folyamat a munkaerőnek járó bért és a szállítási költségeket is magasabbra tornászta. Ezeket a megemelkedett kiadásokat most szintén nem könnyű kigazdálkodni.