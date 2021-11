A hiedelmekkel ellentétben a sertéshús egészséges. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

A csirkemell és a hal azonban nem tartalmaz minden alapvető vitamint és ásványi anyagot. Szervezetünknek nagy szüksége van a B-vitaminokra is, amelyek a sertéshúsban nagy mennyiségben vannak jelen. B1-vitamin tartalma kiemelkedően magas, egyes állatok húsához képest ötszörös mennyiségben található meg. Mint vörös hús , magas vastartalmaműködéséhez, és egyúttal növeli az ellenálló- és koncentrálóképességet is. A fehérjebevitel szempontjából is vannak előnyös tulajdonságai. Szervezetünk a sertéshússal bevitt fehérje 85 százalékát képes hasznosítani, ez az érték minden más húsnál alacsonyabb.