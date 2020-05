Nincs több alibizés, ez a teszt megmutatja, mit ettünk

Igazán hiánypótló fejlesztéssel rukkoltak elő a McMaster Egyetem kutatói, akik egy olyan megbízató és pontos vértesztet alkottak meg, ami ki tudja mutatni az egyén valós zsírfogyasztását. Ez az új vizsgálat áttörést hozhat a táplálkozási szakemberek munkájában, a népegészségügyi előírásokban és az egészséges táplálkozásban is, hiszen eddig jobbára a páciens memóriájára és őszinteségére volt kénytelen támaszkodni minden érintett, amikor az étkezési szokások, az elfogyasztott táplálék volt a vizsgálat tárgya. Természetesen nem mindig a szándékosság vezetett a tények torzulásához, előfordulhat, hogy szimplán feledékenységből maradt ki az étkezési naplóból egy kis nassolás, esetleg rossz mennyiséget rögzített az alany vagy szimplán tévedett. Akárhogy is, mind a betegek (vagy épp csak fogyni vágyók), mind pedig a szakemberek életét megkönnyítheti majd ezentúl ez a teszt, melyről a kutatók a Journal of Lipid Research folyóiratban megjelent tanulmányukban számoltak be.

Pár csepp vérből kiderülhet, hogy valójában mennyi zsír volt az ételekben, amiket elfogyasztottunk. Fotó: Getty Images

Pár csepp vérből kimutatja

Ebből kiderült, a teszt a nem észterezett zsírsavakat (NEFA), azaz olyan, a vérben keringő szabad zsírsavak egy típusát képes kimutatni, amihez már pár csepp vér is elég. "A táplálkozástudományi szakembereknek jobb módszerekre van szükségük ahhoz, hogy megbízhatóan felmérhessék a valós táplálékbevitelt, s így megfelelő táplálkozási ajánlásokat tudjanak megfogalmazni" - idézi a ScienceDaily tanulmányt bemutató cikke Philip Britz-McKibbint, a McMaster Egyetem Kémiai és Biokémiai Tanszékének professzorát, a tanulmány vezető szerzőjét. "Az általunk elfogyasztott ételek nagyon összetettek, ráadásul úgy nehéz nyomon követni a mennyiséget, ha az emlékezetre kell támaszkodni, különösen a bennük lévő zsírok tekintetében. Mind a természetes, mind a feldolgozott élelmiszerek több ezernyi vegyi anyagot tartalmaznak, melyek hatással vannak ránk" - mondta Britz-McKibbin, aki ebben a tanulmány két kutatási projektjének eredményeit kombinálta, melyeket második trimeszterben lévő terhes anyákon végeztek.

Új vizsgálatok sorai indulhatnak

A magzat fejlődése szempontjából különösen fontos időszakban, a terhesség 4-6. hónapjában járó nők szokásos étrendjét vizsgálták. Azokat, akik Omega-3 zsírsavban gazdag halolaj-tartalmú étrend-kiegészítőket szedtek, arra kérték, hogy jegyezzék fel az olajos hal és a teljes zsírtartalmú tejfogyasztásukat, majd tesztelték őket az új technológiával. A vizsgálat során a halolaj-kapszulát fogyasztó alanyok egy része placebót kapott, hogy az eredmény még biztosabb lehessen.

Mennyi zsírt eszünk valójában? Fejből fel tudja sorolni, hogy milyen típusú zsiradékokat kellene fogyasztania? Ennek ellenére minden héten el-elcsábul azért egy bacon-ös rántotta erejéig, némi bűntudattal fűszerezve? Eláruljuk, hogy miért baj, ha mindkét kérdésre igennel válaszolt! Kattintson a válaszért.

A tesztek során kiderült, hogy bizonyos, a vérben megtalálható szabad zsírsavak objektív biomarkerekként szinte teljesen pontosan jelezték vissza a nők által elfogyasztott táplálékot és étrend-kiegészítőket, azaz alkalmasak arra, hogy általuk a valós zsírbevitelt mérni lehessen.

"A zsírtartalom a táplálkozási előírások szempontjából az egyik legellentmondásosabb komponens, tekintettel a korábbi hibás alacsony zsírtartalmú étrendi ajánlásokra és mostanában egyre növekvő népszerűségű, alacsony szénhidrát- / magas zsírtartalmú ketogén étrendre" - mondta a professzor. Hangsúlyozta, ha képesek leszünk arra, hogy megbízhatóan tudjuk mérni a zsírbevitelt, akkor kezdődhetnek olyan tanulmányok például, melyek bizonyíthatják, hogy kell-e a várandósoknak halolajat szedni. Vagy, hogy vannak-e olyan étrendi zsírok, melyből a nőknél hiány alakulhat ki. S az is kiderülhet, valóban vannak-e előnyei egyes diétáknak vagy étrend-kiegészítőknek az újszülöttek, gyermekek egészsége szempontjából.

A kutatók azt is megvizsgálnák, hogy hatással vannak-e egy terhes nő étrendjében a szabad zsírsavak és egyéb anyagcseretermékek a születendő gyermeke egészségére, különös tekintettel az elhízásra, az anyagcsere-betegségek kialakulására és más krónikus betegségekre.