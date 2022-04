Nincs időm lassan enni. A stressz hatása az emésztésre

Az emberi szervezet naponta nagyjából 10 liter emésztőfolyadékot termel ahhoz, hogy az emésztés zökkenőmentesen tudjon zajlani. A benne található enzimeknek kiemelt szerepük van: részt vesznek a lebontási folyamatokban, nélkülük pedig a tápanyagok sem képesek hasznosulni a szervezetben. Három fontos fajtájuk létezik: a fehérjéket lebontó proteáz, a zsírokat feldolgozó lipáz és a keményítőkkel reakcióba lépő amiláz. Az emésztőfolyadék mennyisége és összetétele nem állandó, függ a táplálkozástól, a fizikai tevékenységektől, különböző gyógyszerek szedésétől, betegségektől, valamint az évszakok változása mellett nagy hatással van rá a stressz is.

Gyomorideg: stressz és az emésztés

Meddig tart bizonyos ételek megemésztése?

A stressz egy olyan mentális és fizikai reakció, amellyel szervezetünk reagál a számára kihívást jelentő élethelyzetekre. Leggyakoribb tünete a hétköznapi néven "gyomoridegnek" is hívott emésztőrendszeri probléma, amely megmutatkozhat diszkomfortérzet, fájdalom, görcs, puffadás, hányinger, hányás, hasmenés vagy székrekedés formájában is. Oka, hogy az idegrendszer és a - szintén komplex idegrendszeri hálózattal rendelkező - gyomor közvetlen összeköttetésben állnak egymással. Kapcsolatuk kölcsönös: ahogy a stressz kihat az emésztésre, az emésztési problémák is hatással vannak a lelki állapotra. Ha feszültek vagyunk, kevesebb enzim és - a bélfalakat védő - nyák termelődik, aminek következtében sérül az emésztés és a komplett emésztőrendszer is sebezhetővé válik. Emellett az enzimhiánytól méreg- és salakanyagok halmozódhatnak fel a szervezetben, melyek különböző emésztőrendszeri tüneteket okozhatnak.

Ha a folyamatos rohanás miatt időhiánnyal küzdünk, gyakran ahhoz sincs türelmünk, hogy megfelelően megrágjuk a falatokat, ami tovább nehezíti az emésztési folyamatot. A nagyobb darabokban lenyelt ételhez sokkal kevésbé férnek hozzá az emésztőnedvek. Ráadásul a nyál feladata nemcsak az, hogy átnedvesítse a falatokat, hanem a szénhidrátok és keményítők emésztését is már a szájüregben megkezdi. Ha azonban ez csak részben megy végbe, a falatok feldolgozása nem tud kellőképpen lezajlani, ezért megnő a veszélye annak is, hogy erjedésnek indulnak az emésztőrendszerben, ami kellemetlen tünetek egész sorát okozhatja.

Enzimpótlás: de hogyan?

A jól működő, egészséges szervezet és a megfelelő emésztőfolyadék érdekében szükség van a kiegyensúlyozott, rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálkozásra. Lehetőség szerint kerüljük a túlságosan cukros, zsíros, fűszeres, finomított szénhidrátokban bővelkedő, kész- vagy félkész ételeket. Emésztési problémák esetén azonban érdemes az emésztőenzimek célirányos pótlásával segíteni a szervezet működését. Ha már előre tudjuk, hogy nehezebben emészthető ételeket vagy italokat fogunk fogyasztani, érdemes beszerezni a gyógyszertárakban vény nélkül kapható enzimpótló készítményeket.

Elérhetőek olyan természetes hasnyálmirigy-kivonatot tartalmazó tabletták, amelyekben megtalálható mind a három fő emésztőenzim, a proteáz, a lipáz és az amiláz. Pótlásukkal, segíthetjük a szervezet emésztési folyamatának zökkenőmentességét, és elkerülhetjük a kellemetlen, a stresszes élethelyzetekben fokozottan tapasztalt tüneteket.

Stresszkezelési technikák

Mivel a stressz az életünk része, lehetetlen maximálisan elkerülni, viszont megtanulhatjuk kezelni. Az, hogy kinek mi erre a legmegfelelőbb módszer, nagyban személyiségfüggő. Azonban általánosságban elmondható, hogy az egyik legjobb stresszlevezető módszer a testmozgás. A sport vagy a rendszeres napi séta mellett sokat segíthet a jóga vagy a meditációs gyakorlatok elsajátítása, de akár a megszokott környezetből való kiszakadás is. A kirándulás, a szórakoztató vagy kulturális programok, a különböző hobbik kipróbálása szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy néhány órára elengedjük magunkat, és megszabaduljunk a hétköznapi problémáktól, ezzel hozzájáruljunk az egészséges emésztési folyamathoz is.