Nébih: baj van a sajtkrémekkel

A Nébih Szupermenta termékteszt programja ezúttal a tégelyes, kenhető sajtkészítményeket helyezte középpontba. A 31 termék között sajtkrém, krémsajt, szendvicskrém és friss sajt megnevezésű készítmény is akadt. Ezek közül 17 hazai, 14 pedig külföldi gyártású volt - olvasható a hatóság oldalán.

A laboratóriumi vizsgálatok középpontjában a biztonsági paraméterek ellenőrzése állt. A szakemberek emellett a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtakra is különösen odafigyeltek, nézték tehát az egyes minőségi kritériumok - például a a zsír-, a szárazanyag- és a sótartalomra vonatkozó előírások - teljesülését.

Minőségi problémákat találtak a kenhető sajtkészítményeknél. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Akadtak problémák

A zsírfokozati besorolásnak egy kivételével minden vizsgált termék megfelelt. Az érintett gyártó figyelmeztetésben részesült, a céget a hiba javítására kötelezte a hatóság. A laboratóriumban mért szárazanyagtartalom 4 esetben tért el az előírásoktól, 7-nél pedig nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerepelt a csomagoláson a sótartalom. Az érintett vállalkozások figyelmeztetésben részesültek. A mikrobiológiai vizsgálatok azonban élelmiszerbiztonsági szempontból megnyugtató eredménnyel zárultak.

Veszélyes levesport hívnak vissza - a részletekért kattintson ide!

Egy sajtkészítmény csomagolásán nem jelölték tartósítószer jelenlétét, a vizsgálatok azonban kimutatták a szorbinsav jelenlétét - szerencsére jóval a megengedett határérték alatti mennyiségben. A hatóság kiemelte, hogy ebben a termékkörben megengedett a tartósítószer felhasználása, viszont alkalmazása esetén fel kell tüntetni az összetevők között. A Nébih a helytelen jelölés miatt hatósági intézkedés mellett kötelezte a felelős vállalkozót a hiba javítására.

5 termék esetében nem volt megfelelő a megnevezés sem, mert a készítmények olyan összetevőket tartalmaztak, amelyek nem feleltek meg a Magyar Élelmiszerköny vonatkozó jogszabályainak. A hivatal ezekben az esetekben is büntetést szabott ki, valamint kötelezte az előállítókat a hiba kijavítására. Összesen 20 esetben indult hatósági eljárás. Ebből 5 termékkel kapcsolatban pénzbírságot is kiszabtak a felügyelők súlyos jelölési hibák miatt. A büntetések összértéke a másfél millió forintot is meghaladja. A hibák javítására az érintetteknek intézkedési tervet kellett benyújtaniuk a Nébih-hez.

A mentes termékekkel nem volt baj

A "mentesként" jelölt termékeken a szakemberek ellenőrizték az állítások megalapozottságát is. 3 sajtkészítményen szerepelt a gluténmentes, míg egy terméken a laktózmentes felirat. A laboratóriumi eredmények e tekintetben igazolták az állításokat, mind a 4 termék megfelelőnek bizonyult.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Az eredmények alapján a Président Trappista sajtkrém állhatott dobogó legfelső fokára, második helyen a Milkeria Félzsíros sajtkrém végzett, a harmadik helyet pedig az Arla Friss, zsírdús lágy krémsajt érdemelte ki. A további információkat és a részletes vizsgálati eredményeket a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán találja.