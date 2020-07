Naponta ennyi gyümölcsöt kell fogyasztani

Az Európai Friss Kalandok, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hároméves edukációs programja, amelynek célja a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése a gyermekes családok, a szülők és a fiatalok körében. A program francia szakmai partnerekkel együttműködve és az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás szórakoztató élmény is lehet

A sajtóesemény az Európai Friss Kalandok fő üzenetének mottójának jegyében zajlott, miszerint a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása nemcsak egészséges, de szórakoztató élmény is lehet. Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke köszöntőjében elmondta, a cél az, hogy a gyerekek minél kisebb korban találkozzanak a zöldségekkel, gyümölcsökkel a családi étkezéseken, vagy épp az Európai Friss Kalandok eseményein, hiszen akkor hamarabb és biztosabban épülnek be táplálkozási szokásaikba. Majd kitért arra, hogy a koronavírus-járvány befolyásolta a programot is, de az eddigi erőteljesebb online jelenlét mellett júliustól elkezdődhetnek a rendezvények is, ahol a családok minden tagja megtapasztalhatja a zöldségek, gyümölcsök frissítő erejét, valamint találkozhat Fruttival és Veggivel.

Zöldséggel, gyümölccsel immunrendszerünk megfelelő működéséért

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője a koronavírus-járvány kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha mindennap legalább 4-5 adag, azaz körülbelül 40 dkg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, az segít szervezetünk vitamin- és ásványianyag-szükségletének fedezésében, és támogatja azimmunrendszermegfelelő működését is.

A főzéssel a zöldség- és gyümölcsfogyasztást szerették volna népszerűsíteni. Fotó: Getty Images

"A jól működő immunrendszer egészségünk egyik alappillére, ám abban, hogy hatékony lehessen, az életmódunknak, ezen belül táplálkozásunknak is fontos szerep jut. A lényeg: sokszor, sokféle formában fogyasszunk zöldséget és gyümölcsöt, hogy szervezetünk felkészülten álljon minden, a környezetből érkező kihívás előtt" - mondta el a szakember.

A főzőworkshopon az Európai Friss Kalandok receptjei közül Marton Adrienn és Wolf András két szezonális, hazai zöldséges-gyümölcsös fogást mutatott be. Az egyik az édes dinnyéből és a zamatos barackból álló "Szélrózsa", a másik pedig a "Minifazék" volt, amely a szezon népszerű zöldségein, a paradicsomon és az uborkán alapul.

"Séfként és édesapaként is abban hiszek, hogy kellő kreativitással, praktikus ötletekkel és példamutatással minden gyermek étrendjét egészségesebbé lehet tenni. A mai főzés alkalmával is olyan szezonális zöldség- vagy gyümölcsalapú recepteket választottunk a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat gyerkőceivel, amelyek gyorsan elkészíthetőek, finomak és egészségesek" - fogalmazott Wolf András, aki a sajtótájékoztatót követő közös főzés egyik irányítója volt. Hozzátette, hogy a most elkészített ételek mellett a nyári melegben a családjával ők szívesen fogyasztanak jéghideg gyümölcsöket felkockázva, egy kis joghurttal leöntve, vagy friss zöldségeket mártogatóssal.

Szintén a gyerekekkel közösen készítette el az Európai Friss Kalandok receptjeit Marton Adrienn ételstylist, aki idén csatlakozott programhoz. Szerinte az egyik legfontosabb küldetés jelenleg: a fiatal generációban felébreszteni az egészségtudatosságot. Nagyszerű, ha ezt játékosan és tanítva tesszük, ezért szimpatikus nagyon ez a program - árulta el a kétgyermekes anyuka. A színes alapanyagok mindig megragadják a gyermekek figyelmét; de emellett egy aranyos történet vagy a kóstolgatás az ételből szintén segíthet abban, hogy a gyerkőcök élvezzék ezeket a pillanatokat - mondta az ételstylist. Az elkészített fogások receptjei megtalálhatók a program honlapján.