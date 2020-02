Napi egy pohár bor védheti a veséket

A veséink minden nap keményen dolgoznak. Fenntartják testünk folyadékháztartásának egyensúlyát, hormonokat termelnek, tisztítják a vérünket, s eltávolítják a szennyeződéseket a szervezetünkből a húgyutakon keresztül. Fontos a szerepük a vérképzés és a vérnyomás szabályozása szempontjából is. Nem csoda hát, ha igyekszünk megőrizni veséink egészségét, és jó hír a vörös bor kedvelőinek, hogy ebben kedvenc italuk is szerepet kaphat. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kutatói szerint ugyanis egy-két pohárka az említett szőlőnedűből akár 29 százalékkal csökkentheti a krónikus vesebetegség kialakulását.

Nőknek 1, férfiaknak legfeljebb 2

Az amerikai tudósok azt vizsgálták vajon van-e pozitív összefüggés a mértékletes alkoholfogyasztás és a krónikusveseelégtelenségkialakulásának kockázata között. "Úgy találtuk, hogy a kis mennyiségű szeszesital-fogyasztás (nőknél egy, férfiaknál legfeljebb két pohárral naponta) összefüggésbe hozható az idült vesebetegség kockázatának csökkentésével, összehasonlítva az alkoholt nem vagy csak nagyon ritkán és kis mértékben fogyasztók rizikójával" - mondta Emily Hu, PHD hallgató, a tanulmány vezető szerzője a Wine Spectator amerikai borászportálnak.

A mértékletesen fogyasztott vörös bor jót tehet a veséinknek. Fotó: Getty Images

Akár egymillió embert érinthet itthon

A krónikus vesebetegség a vesék egészséges működését akadályozza, így azok nem képesek megfelelően kiválasztani a szervezetünk számára hasznos anyagokat a folyadékokból, s eltávolítani a káros toxinokat a testünkből. Ráadásul növeli a magas vérnyomás, a diabétesz és a szívbetegség kialakulásának kockázatát is. Az amerikai közegészségügyi hivatal becslései szerint az Egyesült Államokban akár 30 millió felnőttet is érinthet a kór, míg Magyarországon a népesség akár 10 százalékát, azaz 1 millió embert.

Hat csoportba osztották az embereket

A tanulmány elkészítéséhez több mint 12 600 amerikait vizsgáltak 24 éven át. A résztvevők között férfiak és nők, vegyes etnikumúak voltak, a kutatók pedig kérdőívek segítségével gyűjtötték étkezési és italfogyasztási adataikat, amelyeket elemeztek, majd a közelmúltban a Journal of Renal Nutrition című folyóiratban publikáltak. A kutatás során - a válaszok alapján - az alanyokat több csoportba osztották, attól függően, hogy mennyi alkoholt ittak.

A sort a szeszes italt soha nem fogyasztók csoportja kezdi, akiket az alkalmi alkoholfogyasztók, a heti egyet vagy annál kevesebbet ivók, a heti 2-7 italt elkortyolók, a heti 8-14 pohárral legurítók folytatták, és végül a heti 15 adagnál több alkoholt "eltüntetők" csapata zárta.

Ez a legjobb csoport

A 24 évnyi megfigyelés alatt természetesen többeknél kialakult idült vesebetegség, jelesül a megfigyeltek kicsivel több, mint negyedénél, 3664 embernél. Meglepődtek azonban a tudósok, amikor megnézték az alkoholfogyasztás gyakorisága szempontjából azokat, akiknél nem jelentkezett vesebetegség.

Összehasonlítva az absztinenseket azokkal, akik egy vagy annál kevesebb italt fogyasztanak egy héten, utóbbiak javára 12 százalékkal kisebb kockázatot állapítottak meg. Azok, akik 2 és 7 pohár közötti mennyiséget gurítottak le hetente, az első csoporthoz képest a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázata majd 20 százalékkal volt kevesebb. Azok, akik heti akár 15 egységnyi alkoholt döntöttek le, 23 százalékkal kisebb kockázatot "produkáltak". Azoknál a résztvevőknél pedig, akik heti 8 és 14 pohár között fogyasztottak, 29 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki krónikus vesebetegség az alkoholt soha nem kortyolókhoz képest. Megállapítható azonban, hogy egy bizonyos mennyiség felett már csökken az alkoholfogyasztás jótékony hatása a vesékre.

Jelentős kutatás, "kis" hibákkal

"Egyenesen arányos volt az elfogyasztott alkohol mennyisége és a krónikus vesebetegség kockázatának csökkenése heti 10 italig. Tíztől húszig azonban már hanyatlott a jótékony hatás mértéke - bár még mindig volt a soha nem poharazókhoz képest. Heti 20 pohár felett az eredmény már statisztikailag jelentéktelen volt" - részletezte megállapításaikat a vezető szerző.

A kutatók kiemelték, a mértékletes alkoholfogyasztók jellemzően fehér, magasabb végzettségű és jövedelmű férfiak voltak. Ennek okán érdemesnek tartják további vizsgálatokkal kideríteni, hogy ezek a tényezők mekkora szerepet játszottak az eredmények alakulásában.

"A tanulmánynak vannak korlátai, melyeket figyelembe kell vennünk. Az első, hogy az alkoholfogyasztás mértékéről az adatokat önbevallás útján gyűjtötték be az alanyoktól, ami magában rejti a torzítás lehetőségét, azaz elképzelhető, hogy a valósnál kevesebb mennyiséget írtak csak be" - fogalmazták meg aggályaikat a szerzők, megjegyezve: kutatásuk erejét mindenképp a minta nagysága és és a vizsgált időszakban előfordult relatíve jelentős számú vesebetegség adja. Mindez már statisztikailag elegendő ahhoz, hogy összefüggéseket állapíthassanak meg. Ráadásul a vizsgált alanyok csoportja heterogén volt, azaz vegyesen voltak köztük férfiak és nők, fehér és színes bőrűek, melyből általános, más populációkra vetíthető következtetéseket lehet levonni. Plusz, a kutatás hossza is jelentős, hiszen a 24 év, az az átlagolt ideje annak, ameddig a 12 600 alanyt követték. Mindez jóval hosszabb, mint bármely másik korábbi kutatásnál.

Ne legyen ez indok az alkoholizmusra

A tudósok szerint az alkoholnak a krónikus vesebetegségre gyakorolt kockázatmérséklő hatása hasonló ahhoz, ahogyan a szívkoszorúér betegségek rizikóját csökkenti a mérsékelt szeszesital-fogyasztás. Korábbi kutatások úgy találták, hogy az idült vesebetegség és az alacsony HDL-koleszterinszint ("jó koleszterin") között összefüggés van, míg más tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás összeköthető a "jó koleszterin" magasabb szintjével.

Mielőtt azonban leugranánk a boltba egy jó egri bikavérért a veséink egészsége érdekében, nem szabad megfeledkezni a tanulmányból ugyan kifelejtett, ám a kutatók által hangsúlyozott figyelmeztetésről: lehet, hogy napi 1-2 pohár csökkenti a betegség rizikóját, ám ez nem lehet egy, az alkohollal kapcsolatos egészségtelen szokás, név szerint az alkoholizmus felé vezető út első lépéseinek indoka. A tanulmány ugyan mindenképp pozitív kicsengésű lehet azok számára, akik már most is megisznak nap 1-2 italt, de ne feledjük, nem vehetjük biztosra a jótékony hatást, hiszen még a kutatók is azt hangsúlyozták, további vizsgálatok szükségesek e téren.