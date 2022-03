A Crohn-betegség autoimmun eredetű gyulladásos bélbetegség, amely általában hasmenéssel, véres hasmenéssel és hasi fájdalmakkal jár. A gyulladás jellemzően a vékonybél utolsó szakaszát és a vastagbelet érinti, de megjelenhet a tápcsatorna más szakaszán is, a szájtól egészen a végbélnyílásig. Bármilyen életkorban kialakulhat, a leggyakrabban fiatal felnőtteknél és korai idős korban, 50 éves kor után jelentkezik. Gyógyszeresen kezelik - mindig a betegség stádiuma szerint -, emellett fontos bizonyos életmódbeli tényezőkre, így például az étkezésre is odafigyelniük az érintetteknek.

Ezt Basmah Ali is megerősíti, aki élete több mint felében Crohn-betegséggel élt. "Sok évbe telt, mire sikerült finomhangolni az étrendemet. Bár néha még mindig követek el hibákat, az odafigyelésnek és a tudatosságnak köszönhetően több energiám van, és a mindennapjaim is élvezetesebben telnek" -magyarázza a lány, aki az elért sikerek hatására döntött úgy, hogy a nyilvánosság előtt is megosztja az étkezéssel kapcsolatos tapasztalatait. Lássuk, melyek ezek!

Crohn-betegség esetén különösen fontos a megfelelően összeállított étrend. Fotó: Getty Images

Mindig előre főz

Basmah azt mondja, nagyon időigényesnek és fárasztónak tartja a főzést, legszívesebben csak akkor csinálná, ha ihletet kap valamilyen új fogás elkészítéséhez. Mindazonáltal az évek során rájött, hogy hajlamos szorongani, idegeskedni, ha nincs otthon főtt étel, ami rossz hatással van az állapotára is. Így akár van kedve hozzá, akár nincs, mindig megfőz néhány napra előre, hogy ebédnél és vacsoránál is legyen mihez nyúlnia.

Gyors és változatos

Jellemzően ugyanazokból a hozzávalókból, de különféle főzési módszerek segítségével készít el többféle ételt is. A leveseket a gyorsfőzőben, a sült krumplit a tűzhelyen, a sütőben sült ételeket pedig a tepsiben csinálja, így a fogások egyszerre készülnek el. Ezzel időt spórol, és még a változatos étkezésről sem kell lemondania.

Jöhetnek a fűszerek - de mértékkel

Basmah szerint a Crohn-betegeknek sem kell lemondaniuk a fűszerekről. Miután diagnosztizálták nála a betegséget, sokáig szinte semmilyen fűszert nem használt főzés közben, ez pedig nagyban csökkentette számára az ételek élvezeti értékét. Nem volt étvágya, szinte mindent otthagyott a tányéron, amit igencsak megsínylett a teste. Idővel azonban rájött, hogy fontosak a fűszerek. Ahogy azt is megtapasztalta, hogy a mérték legalább ennyire lényeges. Ízes fűszereket használ visszafogott mennyiségben, és bátran kombinálja is a különféle fűszereket.

Az egészsége érdekében

Arra is figyel, hogy a különféle összejövetelekre, rendezvényekre mindig vigyen saját maga által készített ételt: vannak ugyanis olyan fogások, amelyektől az átlagembernek semmi baja nincs, ő viszont az elfogyasztásuk után napokig rosszul van. Bár mára már természetessé vált számára ez a fajta felkészültség, eleinte komoly kihívásként élte meg - főleg azért, mert sokan nem értették, miért cselekszik így. Mint kiemelte, az elmúlt évek során számtalanszor el kellett magyaráznia, hogy nem a tiszteletlenség vezéri, hanem az, hogy megőrizhesse az egészségét.

Nem tilos beülni egy étterembe

Természetesen az, hogy speciális diétán van, nem jelenti azt, hogy élete végéig folyamatos főzésre "ítéltetett", és alkalmanként ne mehetne el egy étterembe. Tapasztalatai szerint egyre több olyan vendéglátóhely van, ahol felkészültek a különleges igényű vendégek fogadására. Ha be akar ülni valahova, jó előre átböngészi az étlapot, és egyeztet az adott hellyel arról, mit tudnak neki felszolgálni.

"Rengeteg módja van annak, hogy kialakítsuk a számunkra legmegfelelőbb étrendet, és tartsuk is magunkat a szabályaihoz. A lényeg, hogy soha ne essünk kétségbe! Ez egy nagy tanulási folyamat, de remélem, hogy a tippjeim, tanácsaim segítenek megérteni, hogy nem kell teljes mértékben átalakítani az életmódunkat. Sok élvezetes dolog van az életben, úgyhogy vegyük magunkhoz a dobozt, amiben az előre elkészített ételünk van, és induljunk felfedezőútra!" - tanácsolja sorstársainak Basmah.