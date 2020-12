Mihez kezdhetünk a karácsonyi ételmaradékkal?

Karácsonykor a kulináris élvezeteknek hódolva vágyunk a megszokott ünnepi ízekre, a sok-sok kiadós lakoma után viszont gyakran szinte rá sem tudunk már nézni a maradékokra. Ahelyett azonban, hogy kidobnánk és elpocsékolnánk a finom falatokat, egy kis ötletességgel könnyű, ízletes fogásokat varázsolhatunk belőlük.

Az alábbiakban három olyan receptet mutatunk be, amelyek gyorsan és könnyen elkészíthetőek, a végeredmény pedig garantáltan kedvére lesz az egész családnak. A cél, hogy egy kicsit újragondolva felhasználhassuk a megmaradt pulykát, sertéssülteket és a karácsonykor Magyarországon is egyre népszerűbb sonkát. Egyszersmind az alábbi receptek az emésztésünkre nézve is könnyedebb alternatívát kínálnak a megterhelő ünnepi étkezéseket követően.

Kedves Doktor Úr! Az Anyám gyermek orvos volt . Jelenleg 84 éves és Pro Famíliás receptjei vannak. Sajnos ebből kifolyólag használja is Őket ír magának minden fajta gyógyszert.Pl.: Xanax 3*1, vérnyomás csökkentők 2-3vagy három fajta, Lertazin ezt néztem most meg minek-:), gyomornedv segítő, memoril, rengeteg hashajtó, szemcseppek, orrcsepp,ízületeire Meloxep és sorolhatnám jelzem van házi orvosunk is de Őt ez nem érdekli. Elmentünk a bőrklinikára ( viszketős bőrbetegsége van, hogy úgy kikaparja, hogy vérzik)Szegedre ott kijelentette hogy Ő gyógyszerezi magát, és lehetett mert ugye protekcióval mentünk. Szeretném Önt megkérdezni, hogy egy orvos hány éves koráig gyógyszerezheti így magát mert ez félelmetes így. Köszönöm a válaszát előre is. Üdvözlettel:Bugyi Katalin

Kedves Hölgyem! Sajnos tudomásom szerint ilyen szabályzás nincs. Talán bíróságon keresztül lehetne eltiltani őt a gyógyszerfelírás jogától, ha a beszámíthatatlanságát hitelt érdemlően bizonyítani tudná, dehát nem hiszem, hogy ez megoldás és egyáltalá...