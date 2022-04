Meglepő helyszínek, ahol az embereknek enni támad kedvük

Ha az evésre, illetve az ehhez kapcsolódó helyszínekre gondolunk, a legtöbben konyhát, étkezőasztalt, munkahelyi étkezdét, éttermet vagy egy vendéglő teraszát képzeljük magunk elé. Szép időben esetleg egy pikniket vagy strandot. A valóság viszont egész más: egy friss, 2000 brit felnőtt bevonásával készült kutatás szerint ugyanis az embereknek teljesen más helyszíneken támad kedvük bekapni pár falatot - írja a New York Post.

Sokaknak semmi bajuk nincs a fürdőszobai evéssel. Fotó: Getty Images

Nassolás a vécén, falatozás a kukából

A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók ötödének nincs baja a fürdőszobai falatozással, a megkérdezettek 18 százaléka pedig akár a vécén is eszik, ha úgy tartja kedve. Ötből egy pedig beismerte, hogy a szemétbe dobott étel ellen sincs kifogása, ha az szerinte még jónak tűnik.

A válaszokat összesítve kiderült az is, hogy a megkérdezettek negyede a munkahelyi raktárt, az uszodát, a mosókonyhát és a gyerekek kerti faházát is lehetséges helyszínnek tekinti egy kis titkos falatozáshoz.

Mit mond a szakember?

Hogy miért szeretnek az emberek ilyen furcsa helyeken enni vagy nassolni? Egy, a New York Post által megkérdezett pszichológus szerint azzal, ha egyedül, a többiektől távol elmajszolunk valamit, elérhetjük azt a csendet és békét, amire egyébként egész nap hiába vágynánk. Nem beszélve arról, hogy így tényleg csak az ízek élvezetére koncentrálhatunk, és minden finom falat csak a mienk.

Sokan nem is szeretnék egyébként, ha a környezetük tudomást szeretne arról, hová vonulnak el enni: a kutatásban részt vevők 30 százaléka úgy véli, családjukat, barátaikat megdöbbentené, ha ez kiderülne. Mások azt sem szeretnék, ha mások rájönnének, mit szoktak nassolni. A kutatás eredményei szerint a válaszadók harmada viszi magával vendégségbe is a kedvenc finomságát, és közülük tízből négyen titokban majszolnak is belőle.