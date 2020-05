Koronavírus: a legfontosabb konyhai teendők

Mire kell figyelni, hogy minimálisra csökkentsük afertőzéskockázatát a boltokban vásárolva? Részletek itt.

Gyakori kérdés például, hogy a boltból hazaérve le kell-e törölnünk minden egyes dolgot, amit csak megvásároltunk. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszer-felügyeleti hatóság (FDA) álláspontja szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a COVID-19 az élelmiszerek csomagolásán keresztül terjedne. Az viszont fontos, hogy a kezeinket alaposan mossuk meg, miután kipakoltunk otthon. Ezzel együtt, akinek a biztonságérzete igényli, éjszakára nyugodtan külön helyiségbe teheti a frissen vásárolt termékeket, illetve akár le is törölheti azokat saját nyugalma érdekében.

Ha biztonságérzetünk úgy kívánja, letörölhetjük a frissen vásárolt termékeket otthon. Fotó: Getty Images

A zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb élelmiszereket folyó víz a legjobb alatt lemosni. Nem kell hozzá szappan, továbbá fertőtlenítőt, tisztítószert se használjunk, mert nem jó, ha ezek az élelmiszerek elfogyasztásával a szervezetünkbe kerülnek. A keményebb zöldségek és gyümölcsök felszínét megdörzsölhetjük egy kefével, amit kizárólag erre használunk, csak vigyázzunk arra, hogy ne sértsük fel a héjukat. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint nyugodtan főzhetünk és süthetünk másoknak ételeket, de ilyenkor is nagyon fontos, hogy sütés-főzés előtt és közben is alaposan mossunk kezet szappannal és meleg vízzel. Házhoz szállítással is rendelhetünk élelmiszert, csak arra figyeljünk, hogy az átadása érintésmentes legyen. Étkezés előtt és után szintén iktassunk be egy alapos kézmosást.

A kamrát töltsük fel tápláló, egészséges tartós élelmiszerekkel: zabpehellyel, barna rizzsel, teljes kiőrlésű liszttel és tésztákkal, konzerv babbal illetve fagyasztott zöldségekkel, gyümölcsökkel. A konzervek közül jók a különféle halkonzervek is, valamint némi olajos magot és aszalt gyümölcsöt is elraktározhatunk. A friss élelmiszerek közül csak olyanokból vegyünk nagyobb mennyiséget, amelyekről tudjuk, hogy megfelelő tárolás mellett viszonylag hosszú ideig elállnak. Ilyenek a gyökérzöldségek, a burgonya, az édesburgonya, az alma, a narancs, a hagyma vagy a káposztafélék. Túl nagy mennyiséget ugyanakkor semmiből sem érdemes felhalmozni.

Forrás: blogs.webmd.com