Komoly változás jön az élelmiszerekkel kapcsolatban

A kadmiummérgezés tüneteiről és kezeléséről itt olvashat bővebben.

Csökkenteniük kell az árutermelőknek a gyümölcsökben, zöldségekben, gabonafélékben és olajos magvakban esetlegesen előforduló, rákkeltő és környezetszennyező kadmium maximális szintjét. Ugyanez az elvárás az ólom szintjével kapcsolatban is, egyebek mellett a csecsemők és kisgyermek számára készült tápokra, az erdei gombára, a fűszerekre és a sóra vonatkozóan.

A zöldségekre és a gabonákra is vonatkozik az új szabály. Fotó: Getty Images

Biztonságosabb és egészségesebb élelmiszerek

"Az egészségtelen táplálkozás növeli a rák kockázatát. A határozat által biztonságosabbá és egészségesebbé tesszük az élelmiszereinket, ahogyan azt az EU rákellenes tervében is vállaltuk" - mondta el a döntéssel kapcsolatban Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztos. Mint kiemelte, ez egy újabb lépés az - egyébként már most is magas és világszínvonalú - uniós szabványok megerősítése felé.

Nyár végén vezetik be a szabályt

A szigorúbb határértékeket augusztustól 31-től kell alkalmazni. Azok a termékek, amelyeknek az új határértékeken felüli a nehézfémtartalma, de még az új szabályok hatályba lépése előtt kerültek a piacra, február végéig még értékesíthetők. Az Európai Bizottság döntése egyébként egy többéves tudományos kutatáson alapul.