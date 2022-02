Kiderült, ezek a legjobb ételízesítők

A Szupermenta összesen 35 ételízesítőt vizsgált meg terméktesztjében. Ezek közül 25 hazai előállítású volt - számolt be róla a Nébih. Mint írták, a vásárlói igények miatt ma már ebből a termékkörből is különféle változatokat vásárolhatunk, éppen ezért a tesztelt termékek is három csoportba sorolták: 29 ételízesítő sót és adalékanyagot/aromát is, 3 termék pedig csak sót tartalmazott, míg 3 ízesítő mindkettőtől mentes volt.

Kiderült, melyek a legjobb ételízesítők. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

5 terméket azonnal kivontak a forgalomból

Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérések alkalmával sor került az ólom- és kadmiumtartalom, illetve az adalékanyagok vizsgálatára, de a szakemberek az allergén összetevők nem várt jelenlétét is ellenőrizték. A szakemberek 5 ételízesítőben is kimutatták az allergén hatású zellert annak ellenére, hogy a csomagoláson erre sem összetevőként, sem lehetséges keresztszennyeződésként nem utalt a gyártó. A hatóság az összes érintett terméktételt (már a tesztfolyamat elején, tavaly júliusban) azonnali hatállyal kivonta a forgalomból. A problémás ételízesítőket a fogyasztóktól is visszahívták. A zeller allergénre való utalást is tartalmazó, javított jelöléssel azonban újra forgalomba kerülhetett az ízesítő.

Egy terméknél a helytelen allergénjelölés mellett a sótartalommal is probléma volt: a laboratóriumi vizsgálat magasabb értéket mutatott ki, mint amit a csomagoláson feltüntettek. A termékek több mint kétharmadánál, 27 ételízesítőnél egyéb jelölési hibák is akadtak. Gond volt például a zöldségösszetevők feltüntetésével, illetve a származásra, a tápértékre és a szárított zöldségek mennyiségére vonatkozó jelölésekkel is. A hibák miatt hatósági eljárások indultak, és összesen csaknem 2,3 millió forintos élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki a hatóság.

A legjobb ételízesítők

A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, amelyen ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Értékelésük alapján a legnagyobb csoport, azaz a 29 sót és adalékanyagot/aromát tartalmazó ételízesítő közül a dobogó legfelső fokára a Lacikonyha Univerzális Ételízesítő állhatott, a második helyen a Delikát Ételízesítő 2000g végzett, míg a harmadik helyet a Delikát Ételízesítő 200g érdemelte ki.

A 3 só- és adalékanyag/aromamentes ételízesítő versenyében az első helyet a Csattos Natúr Ételízesítő Szárított zöldségekből és fűszernövényekből elnevezésű termék szerezte meg, második lett az Ataisz ételízesítők, natúr vega-mix sómentes zöldségkeverék, harmadik helyen pedig a Naturmind Ételízesítő keverék végzett. A szintén 3 versenyzőből álló, sót tartalmazó, de adalékanyag/aromamentes ételízesítők kategóriájában első lett a Lucullus Natúr Ételízesítő min. 95 százalék zöldség- és fűszertartalom nevű termék, második helyen végzett a VEGETA NATÚR Ételízesítő, a harmadik helyezett pedig a Kania ételízesítő min. 45 százalék zöldségtartalommal lett.

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán.