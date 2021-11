Innen tudhatjuk, hogy nincs rendben az emésztésünk

Az emésztőrendszer - amely a szájüregtől egészen a végbélig terjed - a bélcsatornából és az ahhoz kapcsolódó emésztőmirigyekből áll. Itt történik a táplálék átalakítása, feldolgozása: míg az étel áthalad a tápcsatornán, különböző biokémiai reakciók során kis molekuláris egységekre bomlik, majd felhasználódik, illetve raktározódik.

A jó emésztés egészségünk (egyik) záloga, ezért is riasztó, hogy egyre több embernél vannak komoly problémák e téren. Dr. Anton Emmanuel gasztroenterológus szerint - akit a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) honlapja idézett - 10-ből körülbelül 4 ember számol be egyszerre legalább egyfajta, a nem megfelelő emésztéssel összefüggő panaszról. A tünetek hátterében számos dolog állhat, így például az élelmiszerekben lévő baktériumok, bizonyos fertőzések, a stressz, de egyes gyógyszerek vagy betegségek (vastagbélgyulladás, Crohn-betegség, irritábilis bél szindróma, ételintolerancia vagy -allergia) is okozhatnak ilyen típusú szimptómákat.

A jó emésztés elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Fotó: Getty Images

Emésztési problémára ezek utalnak

De honnan tudhatjuk, hogy nincs rendben az emésztésünk? Erre utalnak például a különféle gyomorpanaszok, így a fokozott gázképződés, a puffadás, a székrekedés, a hasmenés, a gyomorégés vagy -fájdalom. Ha ilyeneket tapasztalunk, akkor valószínűsíthető, hogy a táplálék megemésztése és a salakanyagok testünkből való kiürülése nehézségekbe ütközik. Amennyiben az emésztőrendszer egészséges, az említettek egyike sem zavarja a mindennapos működését.

Ugyancsak emésztési problémára hívhatja fel a figyelmet az akaratlan súlyvesztés vagy súlygyarapodás. Tudniillik, ha az emésztőrendszerrel probléma van, romlik a szervezet tápanyagfelszívó, zsírraktározó, vércukorszint-szabályozó képessége, és ezek mindegyike hatással van a testsúlyra. A hízást indokolhatja például az inzulinrezisztencia (amely a cukoranyagcsere betegsége), vagy a tápanyagok nem megfelelő felszívódása miatti túlevési kényszer, míg a fogyás egyebek mellett a vékonybélben lévő baktériumok túlszaporodásának a következménye is lehet.

Kiemelendő, hogy emésztési problémák esetén nem csupán emésztési panaszokat tapasztalhatunk, hanem más típusú tüneteink is lehetnek. Jelentkezhetnek ilyenkor például különfélealvászavarok(a leggyakoribb az inszomnia, más néven álmatlanság), amelyek, ha hosszú időn át fennállnak, krónikus fáradtsághoz vezethetnek. A magyarázat egyébként a szerotonin szerepében rejlik: a többi között az alvást és a hangulatot szabályozó hormont főként a gyomor-bél rendszer állítja elő, amellyel ha probléma van, az negatív hatással lehet az alvásra.

Ha valami nincs rendben az emésztésünkkel, az előbb-utóbb a bőrünkön is meglátszik. Olyan bőrproblémák észlelhetőek, mint a viszketés, a bőrérzékenység és -szárazság, a bőr extrém zsírosodása, a hámlás, illetve a bőr megereszkedése, ráncosodása. Súlyos esetben bőrbetegségek (pl. akne, rosacea, pikkelysömör, ekcéma) is kialakulhatnak, már meglévő bőrbetegség esetén pedig az sem ritka, hogy állapotunk rosszabbodik.

Mi segíthet?

Az emésztésünk az esetek többségében hamar "rendbe jön": vagy maguktól múlnak el pár órán/napon belül a zavaró tünetek, vagy néhány életmódbeli változtatás beiktatásával (az emésztőrendszert irritáló ételek, italok kerülése, stresszkezelés, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása stb.) és/vagy patikákban recept nélkül kapható (pl. emésztést segítő, az emésztési panaszokat csökkentő) készítmények szedésével szabadulhatunk meg tőlük.

A cikkünk elején idézett gasztroenterológus, dr. Emmanuel viszont kiemelte, hogy amennyiben 2 hét után sem tapasztalunk javulást, célszerű minél hamarabb bejelentkezni orvoshoz, hiszen előfordulhat, hogy valamilyen betegség áll a háttérben. A szakember szerint ugyanezt érdemes tenni, amennyiben hirtelen megváltozik a bélműködésünk, és ez a változás tartóssá válik, véres a székletünk, súlyosbodó gyomorégést, emésztési zavarokat, gyomorfájdalmat tapasztalunk, illetve nyelési nehézségek jelentkeznek.