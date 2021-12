Így tehetjük egészségesebbé a karácsonyi ételeket

Noha decemberben talán az átlaghoz képest is kevesebbet foglalkozunk az egészséges táplálkozással, ebben az időszakban mind a hideg időjárás, mind a járványhelyzet miatt érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vitaminok és ásványi anyagok megfelelő pótlására. Ezúttal néhány tippet adunk arra nézve, hogy miként turbózhatjuk fel a karácsonyi ételeinket vitaminnal.

Sütemények és desszertek összetevői közt is szerepelhetnek zöldségek. Fotó: Getty Images

Zöldséget a süteménybe

Tanulmányok szerint naponta legalább öt adag zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani. A magyarok többsége azonban messze jár ettől. Naponta mindössze 10-ből 2 embernél kerül valamilyen gyümölcs a tányérra, zöldséget pedig mindössze 20 százalék eszik minden nap, ez is inkább a nőkre, valamint a 30-39 évesekre jellemző - derült ki az 500 szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ reprezentatív kutatásából, amely a magyarok zöldség- és gyümölcsfogyasztási szokásait mérte fel.

Ha szeretnénk növelni vagy legalább szinten tartani zöldségfogyasztásunkat az adventi időszakban, ráadásul kalóriát is spórolnánk, a DélKerTÉSZ szakértői szerint érdemes beépíteni kedvenc zöldségeinket a hagyományos karácsonyi menübe. Sokan nem tudják elképzelni, de sütemények és desszertek összetevői közt is szerepelhetnek zöldségek. A cukkini semleges íze miatt szinte bármilyen kevert süteménybe tökéletes, ha nedvesítőanyagra van szükségünk, legyen szó akár karácsonyi muffinról, csokis sütikről, sőt a tökös-mákos réteshez hasonlóan, az összes mákos és diós süteménybe is érdemes kipróbálni ezt a zöldséget, hogy igazán szaftos tölteléket kapjunk!

h i r d e t é s

A 3 legjobb halas recept karácsonyra Nemcsak a hagyományok miatt érdemes halat csempészni az ünnepi menübe, hiszen a szervezetünkre is sok szempontból pozitív hatással van. Kiemelkedő az omega-3 zsírsav tartalma, ezáltal csökkenti a szívbetegségek ésAlzheimer-kórkialakulásának kockázatát, továbbá bizonyítottan javítja a koncentrációs képességet. Ezenkívül az omega-3 zsírsavakban gazdag étrend enyhíti a reumás ízületi gyulladás tüneteit és a bőrt is megszépíti. Mutatjuk a bevált, hagyományos halételeket.

Váltsd ki a cukrot zöldséggel

A cukor helyettesítése természetes alapanyagokkal nem újkeletű dolog, sütemények esetében a legtöbben talán a banánt vagy más gyümölcsöket használnak erre a célra, pedig vannak zöldségek is, melyek tökéletes édesítőként funkcionálnak. A főtt édesburgonya például mind állagában, mind ízében kiváló összetevője lehet a csokis, kakaós süteményeknek, rengeteg vitaminnal és hasznos tápanyaggal dobja fel a hagyományos desszerteket. Emellett a sárgarépa, a cékla és a sütőtök is remek édesítő hatással bír, ráadásul mindhárom zöldség vitaminforrás, és még télen is megtalálható a piacokon, szupermarketekben.

Karácsonyi paprikalekvár és paradicsomos gyümölcskenyér

Rugaszkodjunk el kicsit a hagyományos TV paprikától és fürtös paradicsomtól, és próbáljuk ki ezeket a leggyakrabban fogyasztott zöldségeket új köntösben. Készítsünk karácsonyi fűszeres paprika- vagy paradicsomlekvárt, amit akár pirítóssal, akár húsok mellé fogyaszthatunk az ünnepi időszakban. Bár a cukros lekvár nem éppen kalóriaszegény, a zöldségfogyasztásunkat és C-vitamin bevitelünket növelik ezek a finomságok, mértékkel fogyasztva kiváló kiegészítői a karácsonyi vacsorának. A paradicsomot egyébként használhatjuk természetes színezőként is süteménytésztába, de magvakkal készített, fűszeres gyümölcskenyérhez is adhatunk egy-két kisebb szem édesebb paradicsomot!