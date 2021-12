Így hatnak a testünkre a meleg és a hideg ételek

Egyes ételek íze egy kicsit változhat, illetve erőteljesebb lehet attól függően, hogy hidegen vagy melegen fogyasztjuk. De ezen kívül mást is befolyásolhat az elfogyasztott étel hőmérséklete.

Annak is megvan az oka, hogy a meleg ételektől tovább érezzük magunkat jóllakottnak . Mivel általában lassabban esszük meg őket, és sokszor az ízük is intenzívebb, erősebb jóllakottságérzetet váltanak ki.

Üdvözlöm Szabó Ferenc vagyok 37 éves sohase voltam kórházban még most bekerültem megalapítottak hogy vastagbél gyulladásom van már öt hete úgymond megy a hasam néha vér is eleinte sokat mentem egy nap ma már csak 2X 3X or megyek egyik nap megy másik nap nem megy a hasam szedek Medrol-t napi 8 szem hetente egyel kevesebbet most 6 nál járok szedek salazopyrint 3x 2-t naponta és controloc 40mg-ot ebből 2x 1-et és napi egy maltofer fol rágótablettát. Az lenne a kérdésem hogy hogy mit ehetek és ihatok mert most csak zsemle májkrém parizer törtkrumpli sült hús és egy kis keksz napközben csak ezeket ehetem azt mondták a kórházban meg egy két kis pohár kólát napközben. Gyümölcsöt egyáltalán nem ehetek dinnye stb...? vagy egy pohár kakaó? vagy néha egy fagyi?? Válaszát előre is köszönöm

T. Kérdező! A gyulladásos bélbetegségnek speciális diétája nincs, amennyiben a tejtermék rontja a panaszokat, azt kerülni kell, a hasmenés, folyadékvesztés miatt a megfelelő folyadék pótlás célszerű. Üdvözlettel: Dr. K...