Húsmentes hetet tartanánk? Itt van hozzá a segítség

A klímaválság az emberi tevékenység következménye, amiben nagy szerepet játszik az, hogy mit és hogyan eszünk. A vágóállatok felneveléséhez szükséges takarmány megtermeléséhez óriási mezőgazdasági területek szükségesek, a kereslet pedig nő, de terjeszkedni már nem igazán van hová. Az emberiség egyre több és több húst kíván, és mivel a gyomor nagy úr, a gazdaság mindent megtesz azért, hogy teljesítse ezt a kívánságot.

Húsbavágó: egy egyedülálló edukációs kampány

Az élelmiszerek előállítása, a szállításuk, a csomagolásuk is óriási terhelést jelent a Föld számára, viszont már kis lépésekkel is nagy változást tudunk elérni a saját életünkben is. A húsmentesség világnapja a többi között ennek a fontos társadalmi üzenetnek ad teret szerte a bolygón, a Nosalty pedig ezen a napon indítja el egyhetes, edukációs kampányát Húsbavágó címmel. Ehhez hasonló volumenű és üzenetű akcióval még egyetlen hazai gasztrooldal sem jelentkezett.

Jót teszünk a bolygóval, ha kevesebb húst eszünk. Fotó: Getty Images

"A húsmentes világnap alkalmából megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a magyar társadalom figyelmét egy világszintű problémára, az ipari húsfogyasztás káros hatásaira és táplálkozással kapcsolatos életmódváltás lehetőségére. A fenntarthatóbb főzés ösztönzése érdekében bannoljuk a hússzármazékokat tartalmazó receptjeinket a Nosalty oldalán, helyettük pedig számos izgalmas húshelyettesítő és húsmentes recepttel nyújtunk alternatívát" - mondta el a kampányról Hering András, a Nosalty főszerkesztője. Az akció ideje alatt, bár a húsos receptek is elérhetőek lesznek az oldalon, azok csak figyelmeztető jelzésekkel és figyelemfelkeltő kapukkal való találkozás után látogathatók majd. "Az egyhetes húsételektől való tartózkodás azt jelenti, hogy erőforrásainkat felhasználva receptajánlóinkat 'klímabarátabb' ételekre összpontosítjuk. Reméljük, hogy minél fenntarthatóbban főzünk mi, annál tudatosabbá és felelősségteljesebbé válnak a magyarok főzési és étkezési szokási is. A változás a mi kezünkben és tányérunkon is van."

Hús nélkül is lehet finoman, változatosan főzni

A népszerű gasztromagazin akciójának célja a növényalapú étkezés népszerűsítése, egyúttal a túlzott húsfogyasztás egyénre és a környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása. A szerkesztőség fontos feladatának tekinti, hogy megmutassa, hús nélkül is lehet finom és változatos ételeket az asztalra varázsolni, melyeket nemcsak a vegetáriánusok és a vegánok, de a húsevők is örömmel fogadnak. A felelősség hatalmas, hiszen számos háztartás választ rendszeresen recepteket a Nosalty oldaláról, így az ott ajánlott receptötletek a szerkesztőség konyhájától az olvasók étkezőasztalaihoz jutnak el. Az, hogy egy recept- és gasztromagazin Magyarországon elsőként fog ilyen figyelemfelkeltő kampányba, mérföldkő a hazai médiatörténetben.

Az olvasók is beszállhatnak

A közösségi médiában Szabó Győző színművész, Farkas Richárd, az őriszentpéteri Pajta étterem séfje, Antal Éva low waste blogger és youtuber, Eke Angéla színésznő és Szilágyi Szilvi influenszer már biztosan csatlakozik az akcióhoz. Természetesen az olvasók közül is bárki aktív részese lehet a kampánynak, ha feltölti kreatív húsmentes receptjét az egyszerűsített receptfeltöltéssel a Nosalty oldalára.

