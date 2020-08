Házhoz szállított ételeket tesztelt a Nébih

Az elmúlt hónapokban - a járványügyi veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések miatt - jelentősen megnőtt az étel-házhozszállítással is foglalkozó éttermek, vendéglátó egységek száma. Ezzel együtt a vásárlók részéről is egyre nagyobb az igény az internetes rendelések iránt. A helyzetre reagálva a Szupermenta a legutóbbi tesztjén a házhozszállítással foglalkozott.

A teszt során nemcsak a megrendelt étel biztonságára, de a vele együtt járó szolgáltatás értékelésére is figyelmet fordítottak. Összesen 25 cégtől 26 ételt rendeltek, ebből 18 szolgáltató teljesítette a vállalt kiszállítási időt. A megrendelt ételek átlagosan 1 óra alatt megérkeztek, de előfordult 2 órás időtartam is. A leggyorsabb futár 14 perc alatt kiérkezett az étellel.

Kevés futár viselt szájmaszkot

A legtöbb vállalkozás - reagálva a kialakult helyzetre - elérhetővé tette az úgynevezett "érintésmentes" kiszállítás lehetőségét. 25-ből 9 futár viselt szájmaszkot, 4 futár gumikesztyűt is. További 4 esetben állra helyezett maszkviselettel is találkoztak. Hangsúlyozták azonban, hogy a gumikesztyű használata megtévesztő is lehet, hiszen ha nem megfelelően használják (nem cserélik szükség szerint), akkor azzal is szennyeződést vihetnek fel az étel csomagolására, magára az ételre is.

25-ből csupán 9 futár viselt maszkot. Fotó: illusztráció, Getty Images

Három étel volt szennyezett

A Nébih laboratóriumában mért eredmények alapján a dobozokról vett tisztasági törletminták nem mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést a csomagoláson. Az ételekből szúrópróbaszerűen vizsgált idegen fajfehérjéket kiszűrő vizsgálatok is megfelelő eredménnyel zárultak. Három ételnél azonban a laboratóriumi vizsgálat szennyezettséget jelző mikroorganizmust mutatott ki.

Ebből egy frissensültben Escherichia coli baktérium volt, két esetben pedig magas Coliform- és mikroorganizmusszámot állapítottak meg. A három, szennyezettnek tekinthető, problémás étel vizsgálati eredményei alapján az érintett vállalkozásoknál a hatósági felügyelők helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ezek során tapasztalt szabálytalanságok miatt egy esetben szükség volt a tevékenység azonnali felfüggesztésére. Mindhárom ellenőrzött vállalkozással szemben hatósági eljárás indult: egy esetben figyelmeztetés, két esetben bírság kiszabása folyamatban van.

Ételek, amelyektől könnyen megbetegedhetünk Bár hagyományosan a nyári időszakhoz köthetjük, minden hónapban összeszedhetünk valamilyen fertőzést az ételekből. De milyen élelmiszerektől kell félnünk? Korábbi cikkünkben ezeket tekintettük át.

Az ellenőrzés-sorozat során figyelmet fordítottak a weboldalakon, alkalmazásokban lévő tájékoztatók és az ételekhez kapcsolódó információk ellenőrzésére is. Hat kiszállított étel allergéntartalmáról semmiféle információt nem kaptak. Sem a megrendelés előtt a weboldalon nem szerepelt erre vonatkozó tájékoztatás, sem kiszállításkor nem volt az ételen annak allergéntartalmára utaló jelölés. Mivel ez szabálytalan, az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárás indult.

Mire figyeljünk oda, ha házhoz rendeljük az ételt?