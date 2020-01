Gyorsabban változtatja meg az agyat a cukor, mint eddig hittük

Akárhányszor pozitív élményben van részünk vagy megtanulunk valami új dolgot, aktiválódik a középagy, ahol a jutalomközpontnak nevezett mezalimbikus pálya is található. Ezt a dopamin, szerotonin és endorfin hormonok működtetik, amelyeknek neurotranszmitteri - más néven ingerületátvivő-szállító - szerepük van. Aktiválják az itt lévő dopaminreceptorokat, és ez adja azt a bizonyos "jó érzést". Gyakorlatilag agyunk ezzel a kellemes biológiai csapdával éri el, hogy lehetőség szerint újra és újra megismételjük a kiváltó tevékenységet. Azonban nemcsak cselekedetek indíthatják be a jutalomközpontot, hanem mesterséges anyagok is (mint például a kábítószerek) képesek meghackelni, innen erednek a függőségek. Ilyen módon pedig egyes ételek, mint például a cukor is okozhatnak addikciót - ezt erősítette meg az a kutatás is, amelyet Michael Winterdahl dán professzor folytatott, és amelynek eredményét nemrég publikálta a Scientific Reports című tudományos folyóiratban.

12 nap is elég az agy átalakulásához

A tudósok göttingeni minimalacokat vizsgáltak: hét koca agyát monitorozták, miközben cukrot adtak nekik. Egészen pontosan speciális képalkotó eljárással felvételeket készítettek a középagyukról, majd egy órán át szacharóz oldatot tettek eléjük, hogy abból igyanak, és 24 órával később megismételték az agyi vizsgálatot. "Mindössze 12 nap cukros táplálás elég volt ahhoz, hogy jelentős átalakulások menjenek végbe az agy dopamin- és opioidrendszerében" - magyarázta a szakértő. Hozzátette: utóbbin ráadásul már a legelső cukros étkezés után is megfigyelhető volt a változás. Egészen pontosan a striátum, nucleus accumbens, talamusz, amigdala, cinguláris kéreg és prefrontális kéreg érintettek mindebben. A tapasztalatok azt mutatták, hogy megemelkedett a receptorok ingerküszöbe.

Ha 12 napon át megeszel pár kocka csokit, megváltozik az agyad működése. Fotó: iStock

Michael Winterdahl azt is hozzátette, hogy ez a jelenség figyelhető meg az agyban akkor is, ha valaki drogot fogyaszt. Majd azzal folytatta, hogy valójában abban bízott, a kutatás majd megcáfolja a korábbi cukorral kapcsolatos tévhiteket. De nem így lett és a professzor kifejtette, ennek beláthatatlan következményei lehetnek. "Ha az agyunk 12 nap alatt hozzászokik a napi cukoradagjához, és ahhoz a mesterségesen kellemes érzéshez, amit a cukros ételek fogyasztása ad, akkor előbb-utóbb nem fogja beérni azzal a természetes hatással, amit mondjuk egy jó beszélgetés, játék vagy tanulás ad. Ezek háttérbe kerülnek, az agy pedig a mesterséges szimulációt követeli majd" - mondta el.

Ez pedig egy újabb érv arra, miért szükséges visszafognunk a cukorfogyasztásunkat - és miért olyan nehéz ez, ha korábban sok édességet ettünk. Gyakorlatilag olyan, mintha elvonókúrára küldenénk az agyunkat és testünket. De vajon, ha 'leszokunk a cukorról", helyreáll a jutalomközpont működése? Ezt még vizsgálják a kutatók, de a feltételezések szerint igen.