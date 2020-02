Fontos dolog derült ki a zöld teáról

A Pennsylvania Állami Egyetem kutatása szerint a zöld teából készített kivonat és a testmozgás kombinációjával 75 százalékkal csökkenthető azelhízásmiatti zsírmáj kialakulásának veszélye. Legalábbis egerekben, a kutatók ugyanis egyelőre állatkísérletekkel tudták igazolni a sport és a zöld tea együttes gyógyhatását - írja az Eurekalert.

Segíthetnek a polifenolok

Az eredmény nagyon fontos, mivel a nem alkoholos zsírmáj globális szinten is egyre nagyobb problémát jelent - mondta el Joshua Lambert, az egyetem élelmiszertudományi karának docense. Kiválthatja többi között a cukorbetegség, a vérzsírok felszaporodása és az elhízás is, ezek miatt 2030-ra várhatóan több mint 100 millió embert érint majd a betegség. Igazán hatékony terápia pedig jelenleg nem ismert.

A zöld teának májunk egészsége megőrzésében is fontos szerepe lehet. Fotó: Getty Images

A kutatás során 16 héten keresztül magas zsírtartalmú táplálékkal etettek kísérleti egereket, néhánynak pedig emellett zöld teából készített kivonatot adtak és mókuskerékben is kellett rendszeresen futniuk. Ez utóbbi példányok májában negyedannyi zsír rakódott csak le, mint amennyit a kontrollcsoportban találtak. A kutatók az állatok székletének fehérje- és zsírtartalmát is mérték. Megállapították, hogy a zöld tea kivonatát fogyasztó és rendszeresen mozgó egerek székletében magasabb volt a lipid- és a fehérjeszint is.

A kutatók szerint a zöld tea gyógyhatását a benne lévő polifenoloknak köszönheti. Ezek a szerves vegyületek kölcsönhatásba lépnek a vékonybélben kiválasztódó emésztőenzimekkel, és részlegesen gátolják az élelmiszerekből származó szénhidrátok, zsírok és fehérjék lebontását. A zsír és az azzal járó kalóriák így keresztülmennek az állat emésztőrendszerén, hogy aztán kiürüljenek a széklettel.

Joshua Lambert, a kutatás vezetője már 12 éve foglalkozik a zöld teában, kakaóban és avokádóban is nagy arányban megtalálható polifenolok egészségre gyakorolt hatásaival. A testmozgással kombinált hatásokról eddig kevés tanulmány született, az eredmények ismeretében azonban a kutató további vizsgálatokat is indokoltnak tart.