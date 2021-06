Ezért jó rendszeresen ubét fogyasztani

Az ube a Fülöp-szigeteken őshonos, és tápanyagtartalom szempontjából sok hasonlóságot mutat az édesburgonyával. Komplex szénhidrátokat és sok rostot tartalmaz, emellett gazdag B-vitaminban, niacinban és tiaminban is. Egy adagjában (100 gramm) körülbelül 120 kalória, 0 gramm zsír, 27 gramm szénhidrát, 4 gramm rost, 1 gramm fehérje, 0 gramm cukor és 10 milligramm nátrium található. A Women's Health cikkéből kiderül, miért érdemes fogyasztani.

A bőrt és az ereket is védheti

Magas antioxidáns-tartalmú, ezért fogyasztása védi az érfalakat, gyulladáscsökkentő hatású és hozzájárulhat a bőr UV-sugárzás elleni védelméhez is. Sok benne a C-vitamin, emellett kis mennyiségben tartalmaz kalciumot, vasat és A-vitamint is. Rezisztens keményítőtartalma miatt prebiotikus hatású, ezért jó hatással van a bélflórára és az immunrendszerre is.

Az ube a desszertek egyre népszerűbb alapanyaga. Fotó: Getty Images

Az íze nem annyira édeskés, mint az édesburgonyáé, és a textúrája sem annyira puha főzés után, hanem inkább a taróéra hasonlít. Az ube íze enyhén diós, vaníliás, vannak, akik szerint kicsit a kókuszéra emlékeztet. Külalakjában is hasonlít a taróra, mivel néha a taró is lehet halványlilás, habár általában inkább fehér, vagy bézs színű. Mivel a tarónak az íze is semlegesebb, gyakrabban használják sós ételekhez.

Az ube viszont édeskés diós íze miatt a desszertek egyre népszerűbb alapanyaga. A Fülöp-szigeteken gyakran teszik muffinokba, tortákba, kekszekbe, fagylaltba és jégkrémbe is. A színe miatt a belőle készült ételek nagyon látványosan és szemet gyönyörködtetők. Palacsinták, gofrik, sőt kenyerek tésztájában is belekeverhető.

Emellett lehet sütőben és olajban is sütni, püré is készülhet belőle, akárcsak a burgonyából vagy az édesburgonyából. Felhasználás előtt érdemes meghámozni. Ne fogyasszuk nyersen, valamilyen hőkezelésen mindenképpen essen keresztül, lehet párolni és főzni is. Vízzel érintkezve jön elő legerősebben a csodaszép, lilás színe.