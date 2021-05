Ezekre az italokra cserélhetjük le a kávét

Előfordulhat, hogy egy ideje már fontolgatjuk, elhagyjuk a reggeli fekete fogyasztását, és bevezetnénk helyette valami mást. Ha eddig gondban voltunk, hogy mivel helyettesíthetnénk, akkor az alábbi lista, melyet a wellandgood.com dietetikusok segítségével állított össze, segíthet alternatívát találni.

Nem túl erős íz, kevesebb koffein - fehér tea

Ha azon gondolkodunk, hogy a kávé markáns aromája helyett enyhébb ízvilággal indítanánk a napot, akkor a fehér tea kitűnő választás. Ráadásul antioxidáns- és polifenoltartalmának köszönhetően segíthet legyőzni a gyulladásokat és az idő előtti öregedést. Jót tesz a szívnek, a csontoknak és a vércukorszintnek, és a kávéval ellentétben még a fogainkat sem színezi el.

Számos remek alternatívára cserélhetjük a reggeli kávénkat. Fotó: Getty Images

A gyomor jó barátja - rooibos tea

Antioxidánsokban gazdag, koffeint viszont nem tartalmaz. A jellegzetes ízű rooibos tea azoknak is remek választás lehet kávé helyett, akik vesekő miatt nem fogyaszthatnak oxaláttartalmú ételeket. Ezen kívül jót tesz a vérnyomásnak, illetve megnyugtatja a gyomrot, ami a reggeli rosszullétektől szenvedők számára is jó kávéalternatívává teheti ezt a teatípust.

Viszlát, idegesség - matcha vagy zöld tea

Minden zöld tea, így a matcha is tartalmaz egy l-teanin nevű aminosavat, ami hatékonyan segíthet szorongás, álmatlanság vagy erős szívverés esetén. Aki úgy érzi, hogy a kávétól nyugtalanabb, idegesebb lesz, az a szakemberek szerint bátran váltson matchára vagy zöld teára. Előbbit íze és gazdag textúrája miatt általában szívesen fogyasztják a kávéimádók, utóbbi pedig magas polifenol- és ECGC-tartalma miatt bizonyul hatékony egészségőrnek.

A leszokás kellemetlen tüneteitől tartóknak - gombatea

Vannak, akiket a várható kellemetlen tünetek tartanak vissza a kávéról való leszokástól, mint például az álmosság vagy afejfájás- ezekkel viszont nem kell számolnunk, ha gombateára váltunk. Az ízétől nem kell tartani: a dietetikusok elmondása szerint nem a gombára hasonlít ugyanis, hanem inkább a rendes kávéra, csak alacsonyabb koffeintartalommal.

További alternatívák

Aki nem szeretné a fent említett teafélékre cserélni kedvenc reggeli italát, annak remek alternatíva lehet egy finom zöld smoothie - ennek köszönhetően nemcsak a felfrissülést, hanem az extra adag zöldség- és gyümölcsfogyasztást is kipipálhatjuk már rögtön reggel. Egy nagy pohár meleg citromos vízzel is garantálhatjuk a felébredést - remekül hidratál, és segít beindítani az emésztőrendszer működését is.