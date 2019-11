A gyermekkori elhízás egyre nagyobb probléma, az elmúlt 40 évben világszerte tízszeresére emelkedett az elhízott gyermekek száma. A zsírpárnák ráadásul nem csak esztétikai-, hanem egészségügyi problémát is jelentenek, ugyanis számos krónikus megbetegedés kockázatát növelik hangsúlyozta Turcsák Katalin a SPAR dietetikusa.

A gyermekkori súlyproblémákért elsősorban a helytelen táplálkozás és az inaktivitás felelős. Fontos, hogy már egészen kicsi kortól kezdve próbáljuk egészségesen és változatosan táplálni a gyermekeket. Mutassunk jó példát, vonjuk be őket a vásárlásba és az ételkészítésbe is. Keresse a tippeket és recepteket az Uzsonnaprogram weboldalán! Ha igazán profi és egy zsűri előtt is bizonyítja uzsonnakészítő tehetségét, akkor a karácsonyi menüt már egy álomkonyhában készítheti el.

A magyar gyerekek többsége kevés zöldséget és gyümölcsöt eszik, úgyhogy kerüljön az asztalra gyakran főzelék, rakott vagy töltött zöldség, saláták és friss gyümölcs. Kerüljük a túl zsíros, cukros, illetve sós ételeket. Gyerekkorban még könnyebben alakítható az ízlés, ne szoktassuk őket az édes ízhez (pl: ne cukrozzuk a teát, ne édességgel jutalmazzunk).

Mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét, mert sajnos időnként pont a gyerekeknek szánt termékeknek magas a cukortartalma (pl: egyes tejdesszertek, pudingok, kekszek). Uzsonnára a csokis kekszek, sós chipsek, édes péksütemények, kalóriadús tejszeletek helyett, inkább salátákat, gyümölcsöket, alacsony cukortartalmú gyümölcsjoghurtot, házi túrókrémet, halas vagy sajtos szendvicset, sótlan olajos magvakat, teljes kiőrlésű kekszet csomagoljunk.

A verseny részleteiért és a játékszabályzatért kattints!



[MOU1]http://bit.ly/2CK7YY5