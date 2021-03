Ezek az élelmiszerek drágultak leginkább

Februárban 3,1 százalékos volt az infláció mértéke, ami tavaly szeptember óta a legmagasabb érték - számolt be róla az atv.hu. A pénzromlás számos hétköznapi termék árát is jelentősen megemelte az elmúlt hónapokban. A benzinkutakon és az élelmiszerboltokban is mélyebbre kell nyúlnunk a zsebünkben, mint egy évvel korábban.

25 százalékkal drágult az étolaj

Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója a televízió híradójának úgy nyilatkozott: az elmúlt 1-1,5 évben lezajlott forintárfolyam-gyengülés nem teszi lehetővé, hogy ekkora különbséget lenyeljenek a kereskedők, ezért ezt most egyösszegben "ráborították a piacra". A KSH adatai szerint néhány termék ára látványos mértékben megemelkedett az elmúlt egy évben: a rekordot az étolaj tartja, amely 12 hónap alatt 25,1 százalékkal drágult. A cukor csaknem 10, a méz 7,5, a liszt és a sertéshús több mint 7 százalékkal kerül többe, mint tavaly februárban.

Néhány élelmiszer ára az év eleje óta is jól láthatóan megemelkedett: az év első két hónapjában 5 százalékkal drágultak a gyümölcslevek, a burgonya, a friss zöldség és a gyümölcs is többe kerül 3,5 százalékkal, de drágult a tej is. A benzinkutakon is év eleje óta emelkednek az árak, két hónap alatt majdnem 4 százalékkal nőt a benzin és a gázolaj ára.

Bod Péter Ákos egyetemi tanár az Mfor.hu oldalán úgy ír: aggasztó, hogy a gazdasági visszaesés ellenére is ilyen mértékben növekszik az árszínvonal. A drágulásban nagy szerepe volt a forint tartós és jelentős értékvesztésének - tette hozzá.