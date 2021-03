Ez az egyik leghalálosabb étkezési szokás

A gyakori éttermi, kávéházi és gyorséttermi étkezés növelheti az egészségkárosító vegyi anyagok, a ftalátok szintjét a szervezetben - részletek!

Nincs jó hírünk azoknak, akik az elmúlt egy évben rákaptak a házhoz szállított ételekre. Egy új, a the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics-ben megjelent tanulmány szerzői, akik 15 év étkezési szokásait vizsgálták több mint 35 ezer 20 éves vagy annál idősebb ember körében, arra a megállapításra jutottak, hogy az éttermi ételek gyakori fogyasztása erősen köthető a korai halálozáshoz. Az eatthis.com beszámolója is kiemeli, az ugyan eddig is köztudott volt, hogy az éttermi konyhákban készült ételekben gazdag étrend közel sem olyan egészséges, mint az, amiben többségében otthon készített fogások szerepelnek, ez az új kutatás azonban egyedülálló a tekintetben, hogy számszerűsíti, milyen kockázatokat is rejthet magában az, ha gyakran eszünk étteremben, vagy rendelünk onnan ételt.

Néhanapján étteremben enni vagy onnan rendelni még nem halálos ítélet, túlzásba vinni azonban nem érdemes. Fotó: Getty Images

Ennyivel nagyobb a kockázat

A kutatók az amerikai Országos Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálatok adatait elemezték, melyben több mint 35 ezer felnőttről készítettek felméréseket 1999 és 2014 között. Azt találták, hogy akik napi kétszer vagy többször fogyasztottak éttermi menüt, 49 százalékkal nagyobb eséllyel vesztették életüket különböző halálokokat figyelembe véve. A tanulmányból kiderül, ezeknek az embereknek 65 százalékkal volt nagyobb a rákos megbetegedések miatti halálozása.

A vizsgálat 1999-től 2014-ig tartó ideje alatt 2781 alany hunyt el, 511-en közülük szívbetegségben, 638-an pedig daganatos megbetegedés miatt.

"Ez az első tanulmány, amely számszerűsíti az étkezés és a halálozás közötti összefüggést" - idézi az eatthis.com Wei Bao-t, az Iowai Egyetem professzorát a tanulmányról kiadott hivatalos közleményből. Mint abban a kutatók leszögezik, megállapításaik összhangban vannak a korábbi tanulmányokkal, és alátámasztják a gyakori, házon kívüli étkezések egészségkárosító következményeit. Úgy vélik, a tanulmány alapján a jövőben olyan táplálkozási irányelvek születhetnek, melyek már tartalmazzák az ilyen kockázatokra való felhívást, s a javaslatot: az emberek fogyasszanak ritkábban éttermi fogásokat.