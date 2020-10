Ételek, amik nem olyan egészségesek, mint hisszük

Ha valaki csak azért iszik smoothie-t, eszik gluténmentesen, választ vegán "húst", mert azt hiszi, az egészségesebb és segít a fogyásban, annak most a WebMD összeállítása tartalmazhat néhány kellemetlen meglepetést. Ezek az ételek ugyanis sokszor semmivel nem egészségesebbek, mint a hagyományos változataik.

A "golyóálló" kávé

Mennyi étel van, amit szuperegészségesnek gondolunk? Nem túl sok. Az egyik ilyen egyesek szerint a "golyóálló" (bulletproof) kávé vagy más néven vajkávé, amit általában valamilyen sózott vagy sima vajból és mct, azaz medium-chain triglyceride, magyarul közepes láncú triglicerid zsírokat tartalmazó olajból (általában kókuszolajból vonják ki) készítenek. Egy Dave Asprey nevű vállalkozó fejlesztette ki, otthon azonban bármilyen vajjal és kókuszolajjal készülő változatát annak lehet tekinteni, mivel utóbbiból nyerik ki az mct-olajat, ami egy könnyen emészhető zsiradék. Ennek a kávénak a hívei állítják, a reggeli helyett fogyasztott ital nemcsak eltelíti őket (egy adag kb. 440 kalóriát tartalmaz), de hatalmas energialöketet ad számukra és az agyuk is sokkal élesebb és gyorsabb lesz tőle. Vannak kutatások, melyek mindezt részben bizonyították, többen viszont arra figyelmeztetnek, hogy a vajban és a kókuszolajban lévő telített zsírok megemelhetik a koleszterinszintet, növelve ezzel a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

A kombucha tea

A kombucha egyfajta fermentált, azaz erjesztett fekete vagy zöld tea készítmény. Van némi alkoholtartalma is, de kevesebb, mint mondjuk a legtöbb kézműves sörnek. Vannak tanulmányok, melyek bizonyították gyulladáscsökkentő, valamint a bélflóra egészségére gyakorolt jótékony hatását. Az egészségügyi előnyei azonban nagyrészt még nem tisztázottak. Néhány változata magas cukortartalmú, így mindig érdemes megnézni a címkét vásárlás előtt. Szakértők szerint 350 ml kombucha még biztonsággal fogyasztható egy nap. Óvnak azonban attól, hogy fiatal gyerekek, vagy terhes nők fogyasszák, sőt, szerintük egyenesen kerülniük kellene ezt a készítményt.

h i r d e t é s

A smoothie igazán akkor egészséges, ha otthon készítjük, hozzáadott cukor nélkül, sok zöldségből, zsírszegény tejjel és kevés gyümölccsel. Fotó: Getty Images

Kókuszolaj

A kókuszolaj telített zsír tartalma nagyon magas. Kutatások kimutatták, hogy képes megemeleni a koleszterinszintet. Ellenben alig találni arra bizonyítékot, hogy valóban képes lenne a testsúly valamint a 2-es típusú cukorbetegség kontrollálásában segítő szerepet betölteni. Célszerű legfeljebb a napi kalóriabevitelünk 10 százalékára mérsékelni az ilyen típusú zsíradékok fogyasztását. Ez egy normál 1800 kalóriás étrendű nőnél legfeljebb 21 grammot, azaz kicsivel kevesebb mint 2 evőkanálnyi mennyiséget jelent. A szakértők szerint érdemesebb helyette repce-, olíva-, mogyoró- vagy napraforgóolajat használni, amikben kevesebb a telített zsír.

Gluténmentes termékek

A glutén egy a búzában, árpában és rozsban is megtalálható fehérje. Azok számára azoban, akik meg tudják emészteni, teljesen nyugodtan fogyasztható, sőt. Valamiért az elmúlt években úgymond azegészséges ételekszinonimájává vált a gluténmentes (gm), pedig ez nem feltétlenül igaz. Sok gm termékben magas a finomított szénhidrát-, cukor- és sótartalom. Ráadásul hiányozhatnak belőle például a B-vitaminok vagy a vas. Ne gondoljuk, hogy a gluténmentes étrend hozzájárulhat a fogyáshoz. Attól még, hogy valaki cöliákiásként vagy gluténérzékenyként ilyen diétát tart, az nem jelenti azt, hogy fogyókúrázik, vagy, hogy az ilyen gm-teremékek miatt veszít a súlyából.

Nem bírja a szervezetem a glutént? Ezek a vizsgálatok kimutatják Az utóbbi években előtérbe kerültek a gluténnel összefüggő betegségek, de sokan téves információkkal rendelkeznek ezekről. A legnagyobb probléma, hogy általánosan gluténérzékenységnek vagy gluténallergiának neveznek minden gluténre visszavezethető rendellenességet, holott valójában három különféle kóros állapotról van szó. Közös bennük, hogy mindhárom esetében a glutén váltja ki a tünetet, de más-más tényezők húzódnak a háttérben, emiatt vizsgálatuk és kezelésük is eltérően zajlik. A gluténhez kapcsolt betegségek a következők: cöliákia (másnéven liszt- vagy gluténérzékenység), a búza- vagy gabonaallergia és a nem cöliákiás gluténérzékenység. További részleteket korábbi cikkünkben olvashat.

Nyers tej

Vannak, akik állítják, a feldolgozatlan tej segíthet megelőzni az asztmát, az allerigákat, a rákot és a szívbetegségeket. Ez azonban sajnos félrevezető lehet. A nyers tej ugyanis a többi között olyan veszélyes baktériumokat is tartalmazhat, mint azE. coliés a szalmonella, ami megbetegíthet, de akár az életünket is veszélyeztetheti. Tény, hogy a pasztörizált, vagy más módon feldolgozott tejben kevesebb a C-vitamin, megjegyzendő azonban, hogy a tej soha nem volt elsődleges forrása ennek a vitaminnak. Minden másban pedig a pasztörizált tej ugyanazt tudja mint a nyers tej, csak még ráadásul biztonságos is.

Húsmentes hamburgerek

A vegán vagy vegetáriánus étrendbe illeszthető növényi alapú húspótlók épp annyira nem részei az egészséges táplálkozásnak, mint a húsból készülő változataik. Ezek a "vegahús" pogácsák közel annyi kalóriát (240-260 kcal) és telített zsírt (5-8 g) tartalmaznak, mint a hagyományos húsos változatok. Ha mindenáron szeretnénk egészségesebb hamburgert enni, akkor adjunk hozzá több zöldséget (spenótot, salátát, paradicsomot, hagymát) és dúsítsuk proteinben és rostokban gazdag avokádóval vagy hummusszal.

Turmixok és smoothie-k

A legtöbb előre elkészített bolti smoothie-ban leginkább két dolog nincs, friss gyümölcs és friss zöldség. Helyette azonban tele van hozzáadott cukorral és egy nagyobb adag akár 910 kalóriával is, ami a napi ajánlott bevitel majd fele. Ha szeretjük, akkor készítsük el inkább otthon. És ilyenkor is fókuszáljunk az egészséges és alacsony kalóriatartalmú hozzávalókra, mint a bébispenót vagy a kel. Készítsük alacsony zsírtartalmú tejjel vagy joghurttal és csak kevés friss vagy fagyasztott gyümölcsöt tegyünk bele az édessége kedvéért. Figyeljünk arra is, hogy mekkora adagot fogyasztunk, italokkal ugyanis könnyebben viszünk be több kalóriát, mint ételekkel.

Granola

A granola elsőre egészségesnek tűnhet, hiszen magas rosttartalmú zabból készül. De nagyon sok bolti változat tartalmaz emellett jelentős mennyiségű kókuszolajat és hozzáadott cukrot. Jobb, ha magunk készítjük el a saját granolánkat hengerelt (rolled) zabbal, szeletelt manulával, aprított kókusszal és egy csipet sóval, amit repceolajjal és kevés juharsziruppal keverünk össze. Az egészet terítsük szét egy nagy sütőpapírral bélelt tepsin és süssük 250 fokon 75 percig. Utána hagyjuk kihűlni és tároljuk légmentesen záródó edényekben.

Feldolgozott zsírmentes ételek

Néhány zsírmentes étel, mint a natúr joghurt vagy a zsírmentes tej egészségesebb lehet. De gyakan a zsírmentes ételek ízét azzal teszik vonzóbbá, hogy cukrot vagy kukoricaszirupot kevernek bele. Néhányban pedig egyéb hozzáadott kemikália "biztosítja", hogy ne hiányoljuk belőle a zsírt. Pedig zsírra minden diétában szüksége van a szervezetünknek, egyrészt mert energiát nyerünk belőle, másrészt mert a zsírban oldódó vitaminok csak így tudnak felszívódni. Így lehetőleg ne minden zsírt kerüljünk, inkább csak a telített- és transzzsírokat. Az olajos magvakból, diófélékből, avokádóból és halakból származó zsírokat nyugodtan fogyasszuk, persze ezeket is csak mértékkel.

Agávészirup

Az agávé növényből kinyert természetes édesítő Magyarországon is egyre népszerűbb. Nem véltelen, hiszen elég sok értékes tápanyagot tartalmaz, mint a vas, kalcium, kálium, és magnézium, amik a sima kristálycukorból hiányoznak. Ez azonban nem jeleni azt, hogy az agávészirup egészségesebb lenne. Az agávénektár vagy -szirup ugyanis majdnem azonos kalóriaértékkel bír, mint a cukor, fruktóztartalma pedig 70 és 90 százalék között mozog. Óvatosan kell bánnunk tehát a fogyasztásával. Sokan elfelejtik, hogy egy adag ebből az édesítőből hivatalosan mindössze egy teáskanálnyi.

Energiaszeletek

Az energiaszeletek valójában olyan nassolnivalók, amik egészséges hírnévnek örvendenek. Sok azonban tele van cukorral, telített zsírral és feldolgozott élelmiszerekre jellemző egyéb adalékokkal. Ha már mindenképp ilyesmit szeretnénk fogyasztani, akkor ügyeljünk az összetevőkre. Minél rövidebb a lista, annál jobb, főleg, ha ilyenek szerepelnek rajta: diófélék, szárított gyümölcsök, magvak és étcsokoládé. De még akkor se felejtsük, ezek csak nasik, nem váltanak ki egy teljes értékű étkezést, annak ellenére, hogy némelyikban akár 300 vagy annál is több kalória lehet.