Élelmiszerek, amelyek árthatnak a veséknek

A veséink egészségének megőrzéséhez nem árt tudni, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyek túlzásba vitt fogyasztása árthat ezeknek a létfontosságú szerveknek.

Avokádó

Az egyik ilyen élelmiszer az avokádó, amely egészséges és tápláló, túlfogyasztása azonban káros lehet a vesére - a vesebetegeknek különösen. Ennek oka pedig a magas káliumtartalom. Erre az ásványi anyagra szüksége van a testünknek, de túl nagy mennyiségben izomgörcsöket és szívritmuszavart is okozhat.

Banán

A narancsban, illetve a narancslében is sok a kálium. Egy közepes narancsban 240 mikrogramm, egy nagy pohár narancslében pedig akár 450-500 mikrogrammyni is lehet.

A túl sok banán is ártalmas lehet a vesénknek, szintén a magas káliumtartalma miatt. Az ajánlások szerint egy egészséges felnőtt napi káliumszükséglete 3500-4700 mikrogramm, egy átlagos banánban pedig csaknem 550 mikrogramm található. A vesebetegek káliumszükséglete értelemszerűen alacsonyabb.

A túl sok banán is ártalmas lehet a vesénknek. Fotó: iStock

Hús

A vesénk védelme egy újabb ok lehet arra, hogy a húsevéssel is mértékletesebbek legyünk. Az állati fehérjék feldolgozása ugyanis nem könnyű a szervezetnek, és a vesékre is terhet ró. Ha túl sokat viszünk be belőle, az például vesekövek kialakulásához is vezethet. Emellett a húsban sok a purin, amely stimulálja a húgysav termelődését. Léteznek azonban remek növényi fehérjeforrások is, mint a hüvelyesek vagy az olajos magok.

Só

A sózással szintén érdemes óvatosnak lenni. Az ajánlások szerint az egészséges étrend maximum 2300 milligramm sót tartalmazhat naponta, amely körülbelül egy teáskanálnyi mennyiségnek felel meg. Ha túl sok sót eszünk, a veséinknek keményebben kell dolgoznia, hogy eltávolítsák a szervezetből a felesleges nátriumot. A veséink egészsége érdekében az ételeinket próbáljuk inkább fűszernövényekkel, zöldfűszerekkel ízesíteni, és együnk minél kevesebb konzervet, illetve konyakész élelmiszert.

Tejtermékek

A túl sok tejtermék fogyasztása azért lehet ártalmas a veséknek, mert a tejben, a sajtban és a joghurtban sok a foszfor - ez pedig megterhelő lehet ennek a szervnek. Ha a veséink nem működnek megfelelően, akkor nem tudják eltávolítani a vérből a felesleges foszfort, amely idővel meggyengíheti a csontjainkat.

Teljes kiőrlésű pékáru

A teljes kiőrlésű kenyérben is viszonylag sok a foszfor és a kálium - előbbiből kétszer, utóbbiból csaknem háromszor annyi van benne, mint a fehér változatban. Ezért a vesebetegek ezt is csak mértékkel fogyaszthatják.

Forrás: brightside.com