Egészségesebb a növényi hús?

Az amerikai Dunkin' gyorsétteremlánc tavaly ősszel dobott piacra egy limitált szériás szendvicset Beyond Sausage névvel, amelyben a húst egy növényi eredetű, alternatív húsból készült kolbásszal helyettesítették. A cég weboldalán található információk szerint a szendvicsben 480 kalória, 24 gramm zsír, 8 gramm telített zsír, 920 milligramm nátrium és 24 grammfehérjetalálható - írta a Healthline.com.

Attól, hogy vegán, még nem lesz automatikusan egészséges. Fotó: iStock

Rosszul számoltak

Christina Anderson amerikai táplálkozástudomány szakértő azonban utánaszámolt a szendvics értékeinek a Cronometer.com segítségével. Ő arra jutott, hogy a Beyond Sausage-ben valójában 550 kalória, 34 gramm zsír, 15 gramm telített zsír, 1135 milligramm nátrium és 24 gramm fehérje van. A szakértő szerint ezen értékek alapján a szendvics finoman szólva sem nevezhető egészségesnek. "Ez a mennyiség csaknem a fele a napi ajánlott nátriumbevitelnek, és mellette van benne egy evőkanálnyi cukor is" - emelte ki. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy attól, hogy egy gyorséttermi szendvicsbe növényi eredetű húspogácsa kerül, még nem lesz automatikusan egészségesebb az étel.

Vegán húst gyárt egy magyar cég - részletek itt!

Dana Hunnes táplálkozási szakértő is hasonló véleményen van. Szerinte az alternatív húsokkal készült szendvicsek általában jobbat tesznek a szívnek és az egészségnek, mint a hússal készültek, de egészséges ételnek ettől még nem nevezné őket. Ha valakinek kifejezetten az egészséges táplálkozás a célja, akkor olyan szendvicset érdemes választania, ami teljes kiőrlésű bucival készül, tojás és sajt helyett pedig saláta és paradicsom van benne. Volt olyan táplálkozási szakértő is, aki még sarkosabban fogalmazott, és azt mondta, hogy a fent említett szendvicset még a kutyájával sem etetné meg.

Mire figyeljünk?

Ha valaki a gyorséttermekben alternatív hússal készült szendvicset rendel, nézze meg alaposan az összetevőket. Sokban van például tojás vagy sajt is, tehát vegán ételnek semmiképp sem nevezhetők. De fontos tudatosítani magunkban azt is, hogy a növényi alapú, vegetariánus vagy vegán ételek nem minden esetben egészségesek, hiszen bizonyos esetekben jóval több zsír, szénhidrát, cukor, nátrium vagy kalória lehet bennük, mint amennyire a szervezetnek szüksége van.

Mivel azonban manapság egyre erősebb trend a veganizmus és a vegetarianizmus, illetve egyre többen próbálnak egészségesen táplálkozni, ezt egyes cégek különféle marketingfogásokkal próbálják meglovagolni. Nagyon fontos tehát, hogy informálódjunk, mielőtt megveszünk valamit, és derítsük ki, hogy valóban egészséges ételről van-e szó. Mert könnyen lehet, hogy egyszerűen csak növényi alapú alternatív húskészítményre cserélték az eredeti a húst az alapból egészségtelen ételben.