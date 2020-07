Csemegeuborkákat teszteltek itthon, íme az eredmény

A hatályos szabályozás szerint a csemegeuborkában lévő nyers uborkák mérete 3-6 cm-től egészen 12-14 cm-ig terjedhet. A Szupermenta csemegeuborka-tesztjébe végül 29 "6-9 cm-es" és 3 "5-8 cm-es" termék került be, így összesen 29 márka 32 savanyúsága képviseltette magát - olvasató a Nébih holnapján. Laboratóriumaikban a többi között élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból vizsgálták a termékeket a szakemberek, köztük ellenőrizték az adalékanyagok jelenlétét is.

A Nébih Szupermenta programja 32 csemegeuborkát tesztelt. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Kívül-belül akadtak problémák

Élelmiszerbiztonsági szempontból megnyugtató, hogy a vizsgálatok egy termék esetében sem mutattak ki határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot, sőt a mustármag-allergénvizsgálat során is mindent rendben találtak a szakemberek. Az ellenőrzések során ugyanakkor kiderült, hogy 2 termék töltőtömege kevesebb a csomagoláson feltüntetettnél, 1 termék a termékkategóriában nem megengedett édesítőszerrel, egy másik pedig a jelölése szerint tartósítószerrel készült. Utóbbi esetben a problémát az jelentette, hogy a csemegeuborkák előállításánál egyáltalán nem lehet tartósítószert használni.

A külső megjelenéssel is akadt probléma, 1 termék a rajta feltüntetett 6-9 cm-es uborkaméretet meghaladó, azaz 9 cm-nél nagyobb uborkákat is tartalmazott a megengedettnél nagyobb (több mint 20 százalékos) mennyiségben. Összegezve, 5 termék esetében minőségi, illetve összetételi hiba miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a hatósági felügyelők.

Eljárást indítottak és bírságot szabtak ki

Az előírások értelmében a d-kámfor aromaanyag a savanyúságok készítéséhez nem használható. Ezzel szemben a tesztelt termékek közül 11 csemegeuborkánál d-kámfort is tartalmazó "csemegeuborka-aromát" használtak fel. A legtöbb "csemegeuborka-aromát" ugyanaz az aromagyártó szállította be az érintett feldolgozókhoz. A megtévesztő és hiányos termékspecifikációt készítő aromagyártó céggel szemben hatósági eljárást indítottak a szakemberek és élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki. Ezek összege csaknem 900.000 forint, amelynek megfizetésén túl a hibák kijavítására vonatkozó, határidőket is tartalmazó intézkedési tervet kellett benyújtaniuk az érintett élelmiszer-vállalkozóknak.

A több esetben előforduló kisebb jelölési hibák miatt (mint például a tápérték- és energiatartalom nem megfelelő jelölése) az élelmiszer-vállalkozók figyelmeztetésben részesültek. Több termék jelölésén természetes jelzővel szerepelt a felhasznált aroma, holott a "természetes" jelzőt nem lehetett volna használni a csemegeuborka összetevőinek jelölésénél.

Ez a 3 legkedveltebb csemegeuborka

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A dobogó legfelső fokára a Szatmár aranya Kicsi csemegeuborka 6-9 cm állhatott, második helyen az Aro Csemegeuborka 6-9 cm végzett, míg a harmadik helyet az Auchan Csemegeuborka 6-9 cm érdemelte ki.