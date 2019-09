Baj van a ketchupokkal

Vegyes tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A vizsgált egységek 75 százaléka biztonságosan üzemelt, ám a szakemberek még így is mintegy 22 millió forint bírságot szabtak ki. Részletek itt!

A hatósági laboratóriumi vizsgálat válogatott szempontrendszer alapján történt. A szakemberek elemezték többek között a termékek növényvédőszer-maradék-, glutén-, zeller- és vízben oldható szárazanyag-tartalmát. Vizsgálták továbbá 15 féle színezék, egyes tartósítószerek, bizonyos szerves savak, valamint a cukor és az édesítőszerek mennyiségét, jelenlétét. A vizsgálat a már megszokott módon kiterjedt a termékjelölés ellenőrzésére is - olvasható a Nébih oldalán.

Összesen mintegy 300 ezer forint értékű bírságot szabott ki a hatóság. Fotó: iStock

Nem derül ki a paradicsomtartalom

Az elemzés során nyilvánvalóvá vált, hogy az összetevők között feltüntetett sűrített paradicsom mennyiségét többféleképpen jelölik. A legtöbb esetben csak a százalékos arányt adják meg, aminek nem ismert a szárazanyag-tartalma. Emiatt azonban a fogyasztók számára nem derül ki egyértelműen a termék valódi paradicsomtartalma. A hatósági ellenőrzés 20 terméknél látta ezt a helytelen jelölési módot. A probléma orvoslása érdekében a Nébih előírta a gyártók és a forgalmazók számára az átlagos paradicsomtartalom megadását. Ez azt jelenti, hogy ezentúl fel kell tüntetni, hogy 100 gramm ketchup hány gramm paradicsom felhasználásával készült.

Hibás jelölések

Az ellenőrzés során biztonsági, illetve minőségi hiba nem merült fel, de a termékcímkéken található jelölések több szempontból sem feleltek meg az előírásoknak. Előfordult, hogy az adalékanyag-mentesnek nevezett termék valójában többféle adalékanyagot is tartalmazott, de akadtak problémák a cukor mennyiségének jelölésével is. A 38 termékből 25 esetében hatósági eljárás is indult. A kisebb jelölési hibák miatt az élelmiszer-vállalkozók csak figyelmeztetésben részesültek, a súlyosabb hibák esetén azonban bírságot is kiszabott a hatóság, összesen mintegy 300 ezer forint értékben.

Melyik ketchup a legjobb?

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket vakkóstolásos módszerrel. Ennek eredményeként kétféle kedveltségi rangsor született, különválasztva a tartósítószer felhasználásával készült és a tartósítószer-mentes termékeket.

A tartósítószer felhasználásával készült termékek értékelésénél a Kalocsai Ketchup végzett az élen, holtversenyben a Felix Ketchup csemegével. A második helyezést a Tesco Ketchup nyerte el, míg a dobogó harmadik fokára az Aro Ketchup léphetett fel. A tartósítószer-mentes termékek között a Lomee Premium Paradicsomketchup csemege nyert, a Lomee Premium Paradicsomketchup édesítőszerekkel készített változata pedig az ezüstérmet tudhatja magáénak. Harmadikként az Alnatura Bio paradicsomos ketchup szerepelt a rangsorban. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán.