Az őszibarack meglepő egészségügyi hatásai

Szinte nincs olyan szervünk, amelynek ne tenne jót az őszibarack. Tele van vitaminnal, ásványi anyagokkal, ráadásul sokféleképp elkészíthető. A WebMD most összegyűjtötte eme ízletes nyári gyümölcs legfontosabb egészségügyi hatásait.

Elősegíti a gyógyulást

Ne tévesszen meg minket az őszibarack bársonyos bőre, tenyérbeillő mérete. Már egyetlen közepes gyümölcs is képes fedezni napi C-vitamin szükségletünk 13,2 százalékát. Ez a tápanyag pedig felgyorsítja a sebgyógyulást, és segít az immunrendszerünk erősítésében is. S, ha mindez nem lenne elég, még a rák kialakulásával összefüggésbe hozott szabadgyökök elleni harcban is nagy segítségünkre van.

Miért "őszi" az őszibarack? Honnan származik? Mikor terjedt el Magyarországon? - mindezekre választ kaphat korábbi cikkünkben.

Javítja a látást

Egy antioxidáns, az úgy nevezett béta-karotin az, melytől olyan szép sárgás-pirosas színe lesz a baracknak. Amikor azonban elfogyasztjuk, ez a testünkben A-vitaminná alakul, ami viszont az egészséges látás megőrzésének kulcsa. Ez az összetevő ráadásul azimmunrendszeregészséges működésének fenntartásában is fontos szerepet tölt be.

Az emésztésünkre is jótékony hatással van

Már egy közepes barack is a napi rostszükségletünk 6-9 százalékát fedezheti. A magas rosttartalmú ételek pedig olyan egészségügyi problémák kivédésben segíthetnek, mint a diabétesz, a szívbetegségek és a vastagbélrák. A leginkább tetten érhető hasznát azonban a vécén tapasztalhatjuk meg, megakadályozza ugyanis a székrekedés kialakulását.

Az őszibarackot sokféleképp elkészíthetjük, és számos jótékony hatása ismert. Fotó: Getty Images

Segít megőrizni az egészséges testsúlyt

Az őszibarack 100 grammja 41 kalóriát tartalmaz, egy átlagos méretű gyümölcs tehát kevesebb mint 60 kalóriát, ráadásul nincsenek benne telített zsírsavak, koleszterin vagy nátrium. A barack 85 százaléka víz, ennek ellenére eltelít, mivel magas a rosttartalma. Ha ezt fogyasztjuk, sokkal később leszünk éhesek újra.

Kiváló E-vitamin-forrás

Bár általában az olajos magvakat és a dióféléket tartjuk a legjobb E-vitamin-forrásoknak, a barack könnyen versenyre kelhet velük. Ez az antioxidáns testünk többféle sejtjének is nagyon fontos. Ráadásul segít az egészséges immunrendszer megőrzésében, valamint az erek belső falán keletkező lerakódások megelőzésében is.

Egészségesen tartja a csontokat

A kálium képes kiegyensúlyozni a magas sótartalmú étrend hatásait. Emellett csökkenti a vérnyomást, a csontritkulást és a vesekő kialakulásának veszélyét. Egy nap körülbelül 4700 milligramm káliumra van szükségünk. De miért fedeznénk ezt étrendkiegészítőkből, ha már egyetlen kis barackból is 247, egy közepesből akár 285 milligramm káliumot nyerhetünk?

Még a konzerv változat is jó

Ha gyomorbántalmaink vannak, akár a konzervbarack is segíthet rajtunk. Alacsonyabb ugyan a rosttartalmuk, mint a friss gyümölcsnek, ám nagyon puha a textúrájuk és könnyen emészthetőek. Az úgynevezett "gyomor-bélrendszeri lágy diéta" részeként a konzervbarack segíthet a gyomorbántalmak enyhítésében, a hasmenés és a bélgázok megszüntetésében. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne cukros lében áztatott verziót vásároljunk.

Egy okkal több a mosolyra

Bár az érett barack mézédes, mégis segíthet fogaink egészségének megőrzésében, tartalmaz ugyanis fluoridot. Ez az ásványi anyagot, mely a fogkrémek fontos alkotóeleme, több ételben is megtalálhatjuk, így a barackban is. Segít megszabadulni a fogszuvasodást okozó baktériumoktól a szájban.

Őszibarack: mit főzzünk belőle? Ha nem lenne ötlete, hogy mit készítsen őszibarackból, két remek receptet is talál korábbi cikkünkben. Kattintson a részletekért.

Így válasszuk ki a tökéleteset

Minél édesebb az illata, annál érettebb a barack. (Végső soron az őszibarack a rózsafélék családjába tartozik.) Akkor a legjobbak a fogyasztásra, ha már finoman be tudjuk nyomni az ujjbegyünkkel a felületét. Ha még kemények, akkor tartsuk a konyhapulton, néhány nap alatt megérnek, ám ha már megértek, de még nem akarjuk elfogyasztani, tegyük gyorsan a hűtőbe. Ha ugyanis kint hagyjuk őket a pulton, elkezdenek veszíteni a C-vitamin tartalmukból.

Csak kreatívan

Elmajszolni egy friss barackot igazán nagyszerű érzés, de miért állnánk meg itt? Süthetjük, grillezhetjük, piríthatjuk vagy főzhetjük is ezt a csodás gyümölcsöt. Finoman összetörve keverhetjük limonádéba vagy jeges teába, de a turmixba dobva tejjel vagy joghurttal igazán egészséges smoothie-t készíthetünk belőle. Az őszibarack salsa kiváló kiegészítője a hal és csirkeételeknek is.

Egy közeli rokon

Az őszibarack bőre is sok tápanyagot tartalmaz, ám fogyasztás előtt mindenképp alaposan mossuk meg. Ha azonban nem annyira rajongunk érte a kis szőröcskék miatt, válasszunk nektarint. A lényeg ugyanaz, csak egyetlen gén okozza a különbséget, amely a héj textúrájáért felel.