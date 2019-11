Az olasz konyha előnyei

A héten a világ minden olasz nagykövetsége megrendezi a gasztronómiai programot, amely a biodiverzitás és a fenntartható mezőgazdaság témáit zászlajára tűző, 2015-ös Milánói Világkiállítás üzenetét viszi tovább - közölte Massimo Rustico, Olaszország magyarországi nagykövete.

A mediterrán étrend előnyeiről és a jó rizottó tikáról is lerántják a leplet. Fotó: iStock

A mediterrán diéta előnyei

A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett mediterrán diéta előnyeire, hiszen az olasz étkezés kiválóan illeszkedik a mai kor egészséges táplálkozás melletti és a túlsúlyosság elleni küzdelméhez. A mediterrán étrendet követők tányérjára sok zöldség, gyümölcs és hal kerül, valamint fontos szerepet kapnak a zsírokban gazdag magvak és a jó minőségű olajok - például az olívaolaj - is. Ez a diéta elsősorban a Földközi-tenger partvidékén lévő országokban terjedt el, de az utóbbi években világszerte népszerű táplálkozási trenddé vált.

Ahogy már korábban megírtuk, ez az étrend nemcsak ízletes, de igen egészséges is: rostokban és egészséges zsiradékokban gazdag, az állati helyett nagyobb arányban tartalmaz növényi fehérjéket, emellett vitamin- és antioxidánstartalma is kiemelkedő. Több kutatás is foglalkozott már az egészségre gyakorolt hatásával. Egy olasz tanulmány szerint például a mediterrán étrend 25 százalékkal csökkenti a korai halálozás kockázatát a 65 év feletti emberek körében.

Minőségi alapanyagok

Az étrend jótékony hatásainak kiélvezéséhez természetesen a minőségi alapanyagok is fontosak - jegyezte meg Massimo Rustico. Az idei világhéten például a rizottó, a pármai sonka, a parmezán, a modenai balzsamecet, az extra szűz olívaolaj és az olasz bor lesz a főszereplő.

A világhét idei magyarországi díszvendége Cristina Bowerman Michelin-csillagos séf, aki 2013-ban az év női séfje volt Olaszországban. Ő a rizottó titkairól tart mesterkurzust. Olaszországban 174-fajta rizst termesztenek, ezek közül mégis keveset ismer a világ. A minőségi olasz rizs mellett a rizottó másik titka, hogy nem egy receptről van szó, hanem egy sajátos technikáról - magyarázta a séf.

A kóstolóval egybekötött mesterkurzusokon három olasz vendéglátóipari iskola is bemutatkozik, megismertetve a látogatókat Puglia, Chianti és Lazio gasztronómiájával. A rendezvény november 18-a és 24-e között lesz, a részletes programot itt találják.