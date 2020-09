Amit eddig nem tudott a borsról, pedig fontos

A bors pozitív egészségügyi hatásait az egyik benne lévő vegyületnek, a piperinnek köszönheti, de emellett jelentősebb mennyiségben tartalmaz vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot, mangánt, cinket, krómot, valamint egyéb tápanyagokat is.

A piperin javítja a különböző mikronutriensek, vitaminok és ásványi anyagok felszívódását, így azokat még hatékonyabban tudja hasznosítani a szervezetünk. Ráadásul nemcsak az A- és C-vitamin, a szelén vagy a béta-karotin felszívódását javítja, de olyan rendkívül hasznos vegyületekét is, mint például a kurkumában található, gyulladáscsökkentő és fertőzések ellen is kiváló kurkumin. A piperin a bél nyálkahártyáján található aminosav-transzportereket is képes aktivizálni, így azok nem engedik, hogy a tápanyagok idő előtt kiürüljenek a szervezetünkből.

A bors javítja az ízlelést, az étvágyat és az emésztést is. Fotó: iStock

A bors stimulálja az ízlelőbimbókat és serkenti a gyomorsav termelődését, ennek köszönhetően javítja az ízlelést, az étvágyat és az emésztést is. A fekete bors rendszeres fogyasztásával küzdhetünk a rossz emésztéssel összefüggő betegségek ellen, mint amilyen például a puffadás, a fokozott gázképződés, a székrekedés. Ha túlettük magunkat, és kellemetlenül érezzük magunk, esetleg feszül, fáj a hasunk a túl sok gáztól, igyunk egy meg pohár, feketeborssal és őrölt köménnyel ízesített írót. Másik hatékony módszer, ha két evőkanál alap- vagy vivőolajba elkeverünk tíz csepp feketebors-illóolajat, majd ezzel alaposan átmasszírozzuk a hasunkat.

Amellett, hogy az ízlelőbimbókra pozitívan hat, aromái az étvágytalanság ellen is igen hatékonyak. Meglepő módon, annak ellenére, hogy régóta ismertek étvágyserkentő hatásai, mégis hozzájárulhat az ideális testsúly eléréséhez. Egy 2010-es kutatás eredményei szerint a piperin hozzájárul a zsírsejtek "lebontásához", illetve megakadályozza, hogy a felesleges energia zsír formájában raktározódjon el.

Megfázás esetén is érdemes segítségül hívni a bors erejét. A benne található fitonutriensek ugyanis segítenek fellazítani a letapadt váladékot, így könnyebben megszabadulhatunk az orrdugulástól. Arcüreg- vagy homloküreg-gyulladás esetén is segítheti a gyógyulást. Emellett antimikrobális tulajdonságú, így a felülfertőződések esélyét is csökkentheti. Öntsünk forró vizet egy lapos tálba, cseppentsünk bele 10 csepp eukaliptusz illóolajat és tegyünk hozzá egy evőkanál fekete borsot. Hajoljunk a tál felé és óvatosan fedjük le a fejünket egy törülközővel. Legalább öt percen keresztül inhaláljunk!

A piperinnek gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatása is van, így az ízületi fájdalmakra is megoldást jelenthet. A borsolajos masszírozás emellett képes serkenteni a vér- és nyirokkeringést, így megakadályozza az ízületi fájdalmakat, csökkenti a rohamok fellángolását is.

A hangulatunkra is jó hatással lehet a rendszeres borsfogyasztás. A piperin a szerotonin nevű neurotranszmitter termelődését is serkenti, ez pedig megelőzi a hangulatingadozást. A piperin a béta-endorfinok mennyiségét is növeli, ezeken keresztül pedig tisztább gondolkodást biztosít, megszabadít a szorongástól, az aggodalmaskodástól és a melankóliától.