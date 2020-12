A terhes nők ihatnak alkoholmentes sört?

Kevesen tudják, hogy az alkoholmentes sör is tartalmaz némi alkoholt. Ha megnézzük az említett italok csomagolását, akkor azt a feliratot olvashatjuk rajta, hogy "alkoholtartalma 0,5 százalék". A hazai szabályozás szerint ugyanis alkoholmentesnek minősülnek azok a termékek, amelyek alkoholtartalma legfeljebb 0,5 százalék. Jogosan merülhet fel tehát a kérdés, hogy terhes nőknek szabad-e alkoholmentes sört kortyolniuk, ártanak-e ezzel a születendő babának?

Az alkoholmentes sör jó alternatíva lehet a kismamák számára? Fotó: Getty Images

Alkoholmentes sör: igen vagy nem?

Bár csak korlátozott számban készült kutatás a témában, egyelőre se arra nincs bizonyíték, hogy terhesen káros alkoholmentes sört fogyasztani, se arra, hogy nincs negatív hatása - írja a parents.com.

Mindazonáltal az amerikai szülészek szakmai szervezetének (American College of Obstetrics and Gynecology, ACOG) álláspontja az, hogy semmilyen alkoholmennyiség nem tekinthető biztonságosnak a babavárás alatt. Az alkohol ugyanis sok más egyéb mellett viselkedési problémákat, tanulási nehézségeket, fejlődési rendellenességeket vagy akár magzati alkohol szindrómát (FAS) is előidézhet a babánál.

Előfordulhat az is, hogy a címkén feltüntetettnél több alkohol van egy termékben, emiatt szintén indokolt lehet az óvatosság. Egy 2010-es kutatás szerint a vizsgált termékek 29 százalékának etanolszintje magasabb volt, mint amit feltüntettek a címkén. Részletek itt.

Néhány tanulmány (például egy 2020. januári, amely az Obstetrics and Gynecology című szaklapban jelent meg) arra a következtetésre jutott, hogy a terhesség alatti kis mennyiségű alkoholfogyasztás nem okoz problémát. Nehéz azonban megmondani, mi számít kis mennyiségnek, és egyelőre nincsenek arra vonatkozó irányelvek sem, hogy egészen pontosan mennyi alkohol fér még bele egy terhes nő esetében. A legtöbb szakértő ragaszkodik ahhoz, hogy az a biztonságos, ha a kismama egyáltalán nem iszik alkoholt.

Jobb az óvatosság

Összességében elmondható, hogy a kismama és orvosa közös döntésén múlik, fogyaszt-e a nő a várandóssága alatt alkoholmentes sört. Bár a fentiekből látszik, hogy nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az alkoholmentes sör (is) káros, ha a kisbabánk egészségéről van szó, jobb az óvatosság. Szerencsére az alkoholos italok és az alkoholmentes sörök kerülése mellett is rengeteg olyan finom frissítő közül választhatunk, amelyek segíthetnek "átvészelni" azt a bizonyos 9 hónapot.