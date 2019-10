A tej és a cukor ezt teszi a bőrünkkel

A pattanások kialakulásának legfőbb okairól korábbi cikkünkben olvashat!

Sokan próbálnak ki különféle - sokszor igencsak szigorú - diétákat annak érdekében, hogy szebb legyen a bőrük, kerülve a tejtermékeket, a cukrot vagy éppen a koffeint. De vajon mi a tudományos bizonyíték arra, hogy az étkezésünk valóban hat a bőrünkre?

Pattanásosak leszünk a tejtől?

Egy friss tanulmány szerint a tejtermékeket napi szinten fogyasztók körében sokkal több a pattanásos és aknés bőrű ember. Ez a tudományos munka az első, amely a bőrünkre ható belső tényezőket, illetve a környezeti hatásokat is egyformán figyelembe vette. A szakemberek 6700 amerikai és európai személy adatait vizsgálták meg.

Táplálkozásunk jobban kihat a bőrünkre, mint gondolnánk. Fotó: iStock

A szakemberek azt látták, az aknéval küzdő alanyok csaknem fele napi szinten fogyasztott tejtermékeket. De jelentős összefüggést a cukros üdítők, a gyümölcslevek, a péksütemények, illetve a csokoládé napi szintű fogyasztása és a pattanások kialakulása között is. Arra viszont nem találtak bizonyítékot, hogy mindezek fogyasztása egyértelműen aknék kialakulásához vezet. Az is kiderült, hogy a tejben található fehérjék hatással lehetnek a bőrben lévő genetikai információkra, ez pedig gyulladást vagy fokozott faggyútermelődést eredményezhet. Ez a bőrprobléma egyébként a teljes lakosság tizedét, illetve a felnőtt nők több mint felét érinti.

A cukor így hat a bőrünkre

Már egyre több a tudományos bizonyíték arra, hogy a cukor igencsak ártalmas a testünknek. A konkrét mechanizmust még nem derítették ki, de az biztos, hogy a cukor gyulladáskeltő hatású. Ez pedig nemcsak az aknék kialakulását segíti elő, de más betegségekéhez is hozzájárulhat. A cukrot azonban nem könnyű kikerülni étkezéskor, hisz nemcsak az édességekben, hanem például a kenyérben vagy a sajtban is megtalálható.

Mit (t)együnk?

A szakemberek szerint jó megoldás lehet a pattanásos bőrűeknek, ha olyan élelmiszereket fogyasztanak, amelyekben sok az omega-3 zsírsav. Ez ugyanis gyulladáscsökkentő hatású, így az aknék eltüntetésében is segíthet. Tehéntej helyett pedig érdemes inkább növényi eredetű tejeket, magtejeket fogyasztani, ezek ugyanis szintén segíthetnek abban, hogy tisztább legyen a bőrünk. Emellett azonban nem szabad elfelejteni, hogy a bőrre az is hatással van, hol és hogyan élünk. A stressz és a légszennyezés is árthat a bőrnek.

Forrás: healthline.com