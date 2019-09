A sajt ezért egészséges

A sajt a savanyított tejből erjesztéssel készített étel, amelyet már az ókorban is ismerték és fogyasztották. Európa a fő exportőr, de itt is fogyasztják a legtöbben, Görögországban, Franciaországban és Németországban nagy hagyománya van. Van ahol a zsírosabb sajtokat kedvelik, míg máshol a keményebbeket, és a penészes fajták is igen népszerűek. Az egészségre gyakorolt hatásukról több tanulmány is készült, a legújabb szerint például segítik megőrizni az érfalak épségét, és a túlzott sóbevitel káros hatásait is ellensúlyozhatja a rendszeres fogyasztásuk.

Védi az érfalakat a sajt?

Régóta ismert, hogy a túlzott sófogyasztás elősegíti az érfalak elmeszesedését, megemeli a vérnyomást és így komoly szívbetegségek kialakulásához vezethet. Úgy tűnik azonban, hogy a sajtban lévő antioxidánsok segíthetnek megállítani ezt a folyamatot. A kutatásban véletlenszerűen kiválasztottak 11 középkorú embert, akiknek négy, pontosan összeállított étrendet kellett követniük 8 napos intervallumokban. Az első étrend alacsony sóbevitellel és a tejtermékek mellőzésével, a második szintén alacsony sóbevitellel, de bőséges sajtbevitellel, a harmadik sóban gazdag étrenddel és a tejtermékek kizárásával, míg a negyedik bőséges só- és sajtbevitellel járt. Az alacsony nátriumtartalmú étrend 1500 milligrammos napi sóbevitelt írt elő, míg a magas nátriumtartalmú diétát követők ennek majdnem négyszeresét, 5500 milligrammot juttattak a szervezetükbe.

A sajtfogyasztás jótékony hatásaira derült fény. Fotó: iStock

A nyolcnapos étrend végén a résztvevőkön egy laborvizsgálatot végeztek el, ahol az érfalak egészségét és a rájuk helyeződő nyomást vizsgálták meg. Kis mennyiségű acetilkolint adtak be nekik, amely segítette ellazítani az érfalakat, így az erek állapotáról is árulkodhat. Az eredmények szerint azok az alanyok, akik a magas nátriumbevitel mellett nem fogyasztottak sajtot, rosszabbul reagáltak az acetilkolinra, viszont a sósan, de sajttal étkezőknél semmilyen negatív hatást nem tapasztaltak.

"Tudományosan igazolt, hogy a tej alapú tápanyagok, különösen a tejfehérjék emésztése során képződött peptidek előnyös antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek" - mondta el a kutatást végző Billie Alba. A szakember szerint nem egyértelmű, hogy pontosan melyik tulajdonságuknak köszönhetik a sajtok ezt a jótékony hatást, az antioxidánsoknak viszont biztosan komoly szerepe lehet benne.

