A növényi étrend meglepő hatása

Csökkentheti a húgyúti fertőzések kockázatát a vegetáriánus étrend - állítja egy új tanulmány.

A tanulmány szerzői szerint az E. coli olyan gyakori forrásainak kerülése által, mint a baromfi- és a sertéshús, a vegetáriánusok elkerülhetik a húgyúti fertőzésért felelős baktérium szervezetbe jutását . Emellett a magasabb rostbevitelnek is lehetnek előnyös hatásai, mivel visszaszorítja az E. coli elszaporodását a bélrendszerben, illetve fokozza a belek savasságát, ezáltal is csökkentve a húgyúti fertőzések rizikóját.

A tajvani Tzu Chi Egyetem kutatói Chin-Lon Lin vezetésével közel tízezer buddhista körében mérték fel a húgyúti fertőzések előfordulását 2005 és 2014 között. Az eredmények szerint a probléma 16 százalékkal ritkábban jelentkezett vegetáriánusok körében , mint a nem vegetáriánus résztvevőknél. Bár a tendencia még erőteljesebben jelentkezett férfiaknál, mindazonáltal esetükben a fertőzés kockázata egyébként is 79 százalékkal alacsonyabbnak bizonyult a nőkhöz képest, függetlenül az étrendtől. A nemek között eltérés jelentős részben anatómiai tényezőknek tudható be.

Tisztelt Doktor Úr! Szeretném véleményét kérni az esetemben! Kb. 1,5 éve rendszerint Escherichia coli fertőzésem van! Van hogy havonta megjelenek ezzel a nőgyógyászomnál. A mikrobiológiai leletem után, ír fel nekem valamilyen antibiotikumot és hüvelyflóra visszaállító tablettát mivel tejsavbacilus nem tenyészett. De sajnos ezen kívül mást nem tud tanácsolni. A wc-és után is próbálok a lehető legjobban odafigyelni hogy széklet véletlenül sem kerüljön a hüvelyembe vagy környékére. Ami még nehezíti a dolgom, hogy komoly hüvelyszárazságom is van pedig 31 éves vagyok nem változókorban lévő nő. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e nekem valamit tanácsolni. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: H. Anikó

Tisztelt Asszonyom! Az E. coli az asszonyok 10%-ánál a normális hüvelyflóra része. Amennyiben panaszt nem okoz, törődést sem igényel. Csak szüléskor, a burokrepedés után kell az asszonynak antibiotikumot kapnia az esetleges szisztémás fertőzések mege...