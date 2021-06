A legjobb nassolnivalók csoki helyett

Milyen tünetekkel jelentkezhet a magnéziumhiány? Részletek itt.

Az éhségnek két fajtáját különböztetjük meg, a homeosztatikus (fizikai) és a hedonikus (érzelmi) éhséget. Utóbbi esetben pszichés okok miatt kacsintgatunk a konyha felé, így például sokan amikor szomorúak, dühösek vagy feszültek, nagyon megkívánják az édességet és a csokit. A homeosztatikus csokiéhség ezzel szemben bizonyos tápanyagok hiányát is jelezheti. Ha tehát úgy érezzük, hogy érzelmileg stabilak vagyunk, mégis majd megveszünk egy kis csokoládéért, megeshet, hogy magnéziumhiány áll a háttérben.

A kakaópor magnéziumtartalma hatékonyan enyhítheti a csokoládéhséget (fotó: iStock)

A magnézium egyebek mellett nyugtató és stresszoldó hatásáról ismert. A csokoládé, különösen az étcsokoládé pedig nagy mennyiségben tartalmazza ezt az ásványi anyagot. Jó ötlet lehet tehát valamilyen más, egészségesebb magnéziumforrást választani, ha szervezetünk csokit követel. Ilyen a nyers kakaópor, amely bár nyilván nem olyan finom, ha viszont a reggeli turmixunkba vagy zabpelyhünkbe keverünk egy kanállal, akkor segíthet kordában tartani a csokiéhséget. A diófélék, olajos magvak is jöhetnek ilyenkor, hiszen szintén tele vannak magnéziummal. Két evőkanál tökmagban például 96 milligrammnyi található, de van bőven a brazil dióban, kesuban, lenmagban, napraforgómagban és mandulában is.

A sötét színű leveles zöldek is távol állnak a csokoládétól élvezeti értékben, mégis megoldást nyújthatnak: a fodros kel, a spenót, a sóska és a kelkáposzta egyaránt segíthet legyőzni a csokiéhséget. Hasonló a helyzet a lencsével is, amelyben nemcsak magnéziumból van sok, hanem fehérjéből és rostból is. A tofuban is sok a magnézium, nem beszélve arról, hogy pirítva, leveles zöldekkel együtt tálalva igen finom is. Ha pedig mindenképpen valami édesre vágyunk, akkor a banán és a cukormentes mogyoróvaj kombinációja a legjobb ötlet, mivel ebben is bőven van magnézium.

Forrás: care2.com