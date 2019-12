A gránátalma mediterrán területeken őshonos növény. Rekeszes, sok magvú termése évezredek óta a szerelem, a termékenység és a bőség jelképe. Egyaránt megjelenik a görög, a héber, a buddhista, az iszlám és a keresztény mitológiai körben és írásokban, illetve számos kultúra népi gyógyászata is alkalmazza különféle egészségügyi problémák kezelésére. Mindez nem a puszta véletlen műve, a gránátalma gyümölcse ugyanis egyebek mellett többféle antioxidáns hatású vegyületet tartalmaz, valamint egyes kutatási eredmények arra utalnak, hogy leve lassíthatja az érelmeszesedést kórlefolyását is.

A gránátalma hatásai

Egyik legnagyobb erénye kétségkívül a magas C-vitamin-tartalom. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatalának (USDA) nyilvántartása szerint 100 gramm nyers gránátalmában több mint 10 milligramm C-vitamin rejlik. Fajtától függően egy-egy gyümölcs átlagos tömege körülbelül 250-300 gramm, azaz összességében 25-30 gramm aszkorbinsavhoz is hozzájuthatunk általa, ami - az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) ajánlását alapul véve - egy felnőtt napi C-vitamin-szükségletének közel harmadát képes fedezni. A C-vitamin maga is antioxidáns vegyület, azaz védi szervezetünket az oxidatív stressz károsító hatásától, de szintén ez irányba hatnak a magok flavonoidjai.

Értékes összetevői révén egészségünket is védi a gránátalma. Fotó: iStock

Ez az antioxidáns hatás kiterjed a koleszterinre is, ami különösen fontos. Mind az alacsony (LDL), mind a magas sűrűségű lipoprotein (HDL) reakcióba léphet az anyagcsere-folyamatok során keletkező szabadgyökökkel. A koleszterin ekkor válik igazán veszélyessé, oxidálódva ugyanis könnyebben rakódik le az erek falára, csökkentve azok rugalmasságát és átmérőjét. Az érelmeszesedés folyamata hosszú távon rendkívül veszélyes, mivel olyan megbetegedések kialakulását idézheti elő, mint az iszkémiás szívbetegségek vagy a krónikus veseelégtelenség. Lényegében tehát szív- és érrendszerünk egészségét is védik a gránátalma antioxidáns hatású összetevői.

Egy 2006-ban megjelent izraeli kutatás eredményei szerint az érelmeszesedés kialakulása, súlyosbodása - az e szempontból fokozott kockázatnak kitett - cukorbetegek esetében is lassítható a gyümölcs fogyasztása lévén, bár ez esetben nyilván figyelmet kell fordítani a mértékletességre. A gránátalma 100 grammonként mintegy 19 gramm szénhidrátot tartalmaz (beleértve az élelmi rostokat is), amiből 14 grammot tesznek ki a cukrok (elsősorban a fruktóz). Zsír- és fehérjetartalma egyébként egészen elenyésző, így összességében energiatartalma sem túl magas, 100 grammonként 80 kalória körüli. Végeredményben tehát akár egy fogyókúrás étrendbe is könnyen beilleszthető.

