Tippek, hogy elkerüljük az karácsonyi hízást

"Számolhatjuk a kalóriákat, csökkenthetjük a bevitt szénhidrátok mennyiségét, esetleg próbálkozhatunk az időszakos böjttel, afogyókúraakkor is mindenképpen nehéz az év bármely részében, most pedig különösen az. Habár a karácsonyi és újévi összejövetelek ezúttal korlátozottabbak lesznek a COVID-19 miatt, továbbra is bőven maradnak lehetőségeink a túlevésre. Nem meglepő módon ugynis a kedvenc fogásaink jellemzően kalóriákban gazdagok" - mutatott rá a psychologytoday.com oldalán megjelent cikkében Edward Abramson klinikai szakpszichológus, több fogyókúrával foglalkozó könyv szerzője.

Egy egyszerű trükkel elejét vehetjük az ünnepi étkezések miatti testsúlygyarapodásnak. Fotó: Getty Images

Mint írja, korábbi amerikai felmérések szerint az emberek testtömege átlagosan 500-1500 grammal gyarapszik az ünnepi időszakban. Bár ez talán nem tűnik elsőre soknak, hozzátartozik azonban, hogy nem ritkán az ekkor felszedett felesleg később is megmarad, évek alatt fokozatosan felhalmozódva. Mindazonáltal a Georgiai Egyetem egy tavaly megjelent kutatása megoldást kínálhat a problémára, ráadásul nem is igényel igazán fájó lemondásokat, csupán egy kis tudatosságot és kitartást.

Az egyetem szakemberei több mint száz önkéntest vontak be egy kísérletbe, véletlenszerűen beosztva őket vagy a kontroll-, vagy a terápiás csoportba. Maga a kezelés mindössze egyetlen elemből állt: a résztvevőknek mindennap meg kellett mérniük a súlyukat egy wifiképes mérleggel. Reggelente ez volt az első és legfontosabb teendőjük, majd az eszköz egy grafikonon jelenítette meg a testtömegük időbeli alakulását. A kiindulási súly természetesen a kísérlet, egyszersmind a hálaadással kezdődő ünnepi időszak előtti súlyuk volt. A résztvevőknek csupán annyi feladatot adtak a kutatók, hogy igyekezzenek ne túllépni ezt a szintet, de azt nem határozták meg, hogy mit tegyenek ennek érdekében.

A kontrollcsoport tagjai eközben mindent ugyanúgy csináltak, mint bármikor máskor, átlagos testtömegük pedig több mint két kilogrammal emelkedett újévig, majd ebből a májusi záró mérésig közel másfél kilogramm meg is maradt. Az adatokból az is kiderült, hogy különösen a női alanyok tudtak nehezen megszabadulni a karácsonykor felszedett feleslegtől. Ezzel szemben a rendszeres testsúlymérés hatékony módszernek bizonyult a súlygyarapodás megelőzésére. Az egészséges testsúlyú résztvevők nem gyarapodtak az ünnepi időszakban, míg a túlsúllyal küzdők átlagosan másfél kilogrammot veszítettek a súlyukból. A kutatók úgy vélik, hogy a naponta történő méredzkedés nem is elsősorban az ünnepi túlevéstől véd, hanem inkább arra sarkallja az embereket, hogy a későbbi étkezéseiket szorítsák meg, kompenzálandó az esetleg felszaladt kilókat.

Edward Abramson mindezek tükrében úgy fogalmaz, ha aggódunk a súlyunk miatt az ünnep kapcsán, akkor mérjük meg magunkat minden reggel. Nincs szükség modern okosmérlegre sem, elég, ha akár egy papíron magunk készítünk ábrát a súlyunk változásairól. Törekedjünk arra, hogy a folytatólagos vonal minél inkább egyenletes maradjon, ezt szem előtt tartva ugyanis megelőzhetjük a tetemesebb súlygyarapodást.