Súlyproblémával üzen a pajzsmirigy

Bármilyen edzést, étrendet és fogyási trükköt próbál, nem tud lefogyni egy kilót sem? Rendesen eszik, mégis fogy? Előfordulhat, hogy a probléma teljesen máshol van, mint ahol gondolná: a pajzsmirigyében.

Amikor, akkor sokaknak elkezd hullani a haja, fázni kezdenek meleg időben is, feledékenyebbek lesznek, depressziósak, vagy éppen fogyni kezdenek. Alulműködés hatására a pajzsmirigy képtelen testünk anyagcseréjét megfelelően kontrollálni, így könnyen változhat meg testsúlyunk életmódunktól és étrendünktől függetlenül. Ilyenkor a szándékos, betervezett fogyásnak nincs értelme: anyagcserénk túlságosan lassú, kimerültek vagyunk és agyunkra mintha köd szállt volna le.A pajzsmirigy-alulműködés ráadásul számos más betegség és állapot okozója, ennek köszönhetőena már említett, agyunkra leszállt ködöt diagnosztizáltak korai szenilitásnak vagy Alzheimer-kórnak is, ráadásul sok esetben az ízületi fájdalmak is ennek köszönhetőek. A problémák kiszűrése viszont azért is problémás, mert az enyhe pajzsmirigy-panaszokat nem mutatják ki a rutinvizsgálatokon levett standard vérvételek eredményei.Csak hogy könnyítsük életét,amelyek arra utalhatnak, hogy pajzsmirigyével problémák lehetnek. Ha a lista egynél több elemére tud rábólintani, érdemes lehetne pajzsmirigy- és hormontesztre mennie.

Üdvözlöm! Segítséget kérnék az alábbiakban. 32 éves anyuka vagyok. Hetek óta fáradékony vagyok, a munkahelyemen, BKV-n is majd elalszom, pedig ez sosem volt rám jellemző. Évek óta alacsony a vérnyomásom, kardiológiára is kértem beutalót az időnként előforduló szív körüli szúrások miatt. IBS-em van, ebből adódik valószínűleg a minden reggeli hasmenésem. Az utóbbi időben a menstruációm sincs rendeben. Izzadékony is lettem. Háziorvosomnak elmondtam a panaszaim, sajnos nemigen foglalkozott velem. Labort kért, amiben a TSH szintem alacsonyabb, mint a minimum érték. Illetve az éhomi cukrom is elég magas, de határértéken belül van. A háziorvosom annyit mondott, hogy rendben van a labor, a pajzsmirigy funkcióban van eltérés, de nem kell még vele foglalkozni. És ennyi. Nem oldotta meg a problémám amiből a tüneteim adódtak, és nem tudom most mit csináljak. Lehet-e pajzsmirigy, vagy egyéb gond lehet.

Köszönöm a választ! Üdv, Viki

Kedves Kérdező! Mivel nem küldte az eddig kapott eredmények, sajnos nehéz valamilyen javaslatot közölni. Kérem az eredményeket. De szeretném mondani, hogy az elégtelen pajzsmirigy okozhat hasonló panaszokat. De ha vérszegény, cukorbeteg...