Rossz szokások a puffadás okozói

Ezekben az esetekben bizonyos rossz szokások tehetőek felelőssé, lássunk ezek közül néhányat!

Hahabzsolunk, azzal nemcsak jelentős mennyiségű levegőt nyelhetünk, mely összegyűlik a gyomorban, de az ételeket sem rágjuk meg megfelelően. Az emésztés, ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, nem a gyomorban, hanem a szájban kezdődik, a rágással aprítjuk olyan méretűre az ételeket, hogy a gyomor savai azokat még hatékonyabban tudják lebontani, ráadásulis hozzájárulnak az emésztéshez . Ha nem rágunk meg minden falatot alaposan, akkor a gyomorba nagyobb darabok kerülnek, nehezebb lesz megemészteni ezeket, és az emésztési folyamat során több levegő is keletkezhet.Azis két irányból okozhat puffadást: a levegőnyelés mellett a rágó mozdulatok azt az üzenetet küldik a szervezetünknek, hogy hamarosan emésztendő étel jut a gyomorba, így az felkészül a munkára, például több gyomorsav kezd termelődni. A nem felhasznált gyomorsav pedig refluxhoz és puffadáshoz vezethet. A cukormentes rágógumiban ráadásul olyan anyagok is találhatóak, például a szorbitol, melyek puffadást okozhatnak.során olyan vegyületek kerülnek a szervezetünkbe, amelyek lazító hatással vannak az izmainkra, például azokra, amelyek a gyomor és a nyelőcső között helyezkednek el, így nemcsak a gyomortartalom csoroghat vissza a nyelőcsőbe, de puffadás is kialakulhat a reflux mellett., különösen, ha nagy mennyiséget iszunk belőle, jelentős mennyiségű gáz kerülhet a szervezetünkbe, melyek fájdalmasan feszíthetik a beleket. Ezektől a gázoktól a testünk igyekszik minél hamarabb megszabadulni (ezért böfögünk annyit üdítőivás után), de könnyen előfordulhat, hogy nem tudjuk időben eltávolítani a gázokat. Sok üdítőitalban ráadásul olyan mesterséges édesítőszerek találhatóak, melyeket nehezebben emésztünk meg.rendkívül sok só, nátrium található. Bár bizonyos mennyiségű nátriumra szüksége van a szervezetünknek, hogy az elektrolitegyensúlyt képes legyen fenntartani, illetve, hogy bizonyos anyagcsere-folyamatok is megfelelően működjenek, a túl sok só azonban nagyon sok problémát okozhat, például magas vérnyomáshoz, vízvisszatartáshoz, ödémásodáshoz és puffadáshoz vezethet. Ezekben az ételekben ráadásul a zsírok és a szénhidrátok aránya is magas, ezek pedig szintén puffadást okoznak a nehezebb emészthetőség miatt.