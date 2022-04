Napokig panaszokat okozhat a húsvéti sonka

Hogyan kezelhető a hisztaminintolerancia? Mutatjuk.

A hisztamin egy, a szervezet immunválaszában, illetve a gyulladási folyamatokban részt vevő vegyület, amely valamilyen külső behatásra szabadul fel a sejtekben. Táplálkozásunkkal is befolyásoljuk, hogy mennyi hisztamin szabadul fel. Egyes élelmiszerek magas hisztamintartalommal bírnak, más élelmiszerek a szervezet hisztamintermelését fokozzák, de léteznek olyan ételek és gyógyszerek is, amelyek a hisztamin lebontását gátolják. Végeredményben viszont mindegyik esetben megemelkedik a hisztamin mennyisége a szervezetben.

A többi között a húsvéti füstölt sonka is felerősítheti a hisztaminintolerancia tüneteit.

Fotó: Getty Images

Problémát okoz ugyanakkor, ha eközben a szervezetben nem termelődik elegendő diamino-oxidáz (DAO) enzim, amely kulcsszerepet játszik a hisztamin lebontásában. Ezt az állapotot nevezzük hisztaminérzékenységnek, avagy hisztaminintoleranciának - foglalta össze dr. Németh Alíz gasztroenterológus, hepatológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Így okozhat panaszokat a húsvéti menü

Az ünnepek alatt sok olyan élelmiszert fogyasztunk, amelyek felerősítik a hisztaminintolerancia tüneteit. A hagyományos menü része a füstölt sonka, az élesztővel készült kalács, de a kakaós, diós sütemények, csokoládé és az alkoholok - különösen a pezsgő és a vörösbor - is rontja a hisztaminérzékenyek állapotát. A felsorolt ételek mellett további élelmiszerek is kerülendők hisztamindiéta során - ezekről dietetikus tud bővebb tájékoztatást adni orvosi kivizsgálást és diagnózist követően.

A tünetek igen sokfélék lehetnek. Légúti panaszoktól kezdve az emésztőrendszeri tüneteken át akár az izmokat és a csontozatot is érintő szimptómák léphetnek fel. Hisztaminintolerancia tünete lehet orrfolyás, orrdugulás, szívritmuszavar, magas vagy alacsony vérnyomás, hőhullámok, az arc kipirulása, csalánkiütés, ekcéma, viszketés, fejfájás, hangulatingadozás, hányinger, puffadás, hasi görcsök, hasmenés, valamint akár izom- és ízületifájdalomis. Ha valakinél ezek közül több is jelen van egy időben, vagy a tünetei ugyan egy típusba sorolhatók, egy szervhez köthetők, de ott a szakorvos nem talált eltérést, akkor érdemes gasztroenterológussal is konzultálni, illetve a kivizsgálás során a hisztaminintolerancia lehetőségére is gondolni.