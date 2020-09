A székrekedés, illetve a székrekedésre való hajlam gyakori tünet, mely bármely életkorban előfordulhat. Először mindenki az egyszerűbb, népi gyógymódokkal, teákkal, gyógynövényekkel, lekvárokkal próbálkozik ennek kiküszöbölésére. Ez nagyon jó választás, hiszen a cél ilyen esetben a folyadékbevitel emelése és a minél több rostos étel fogyasztása.

Bélflóránk barátja

Azonban, ha a hétköznapi kúrák sem hozzák meg a várva várt eredményt, akkor érdemes gyógyszertári készítmények után nézni. Sokakban felmerülő igény ilyenkor, hogy a választott terápia biztonságos, a szervezetre nézve kevésbé megterhelő legyen, illetve ismételt vagy gyakori használat esetén se legyen ártalmas.

Ilyen a Laevolac szirup is, ami egy prebiotikus hatású hashajtó. A készítmény a bélből nem szívódik fel, végighalad az emésztőrendszeren és hatását a vastagbélben, a széklet lazításával fejti ki. Emellett hatóanyaga prebiotikus hatású, így elősegíti a Bifidobaktériumok és a Lactobacillusok (azaz a kedvező hatású baktériumok) szaporodását, míg a Clostridium és az Escherichia coli (kedvezőtlen hatású baktériumok) szaporodását elnyomhatja, ezzel kedvező hatást fejt ki a bélflóránkra. Biztonságos alkalmazását az is mutatja, hogy már 1 hónaposnál idősebb gyermekeknek is adható, szoptatás során megengedett a használata és kizárólag szükség esetén, de terhesség alatt is alkalmazható.

A prebiotikus hatású hashajtó gyorsan enyhítheti a kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

Kíméletes megoldás

Egy kutatás alapján kiderült, hogy a 40 feletti nők körülbelül két-három naponta szednek be valamilyen speciális készítményt, amivel a székrekedéses problémájukat kezelik. Azt is megtudtuk ebből a kutatásból, hogy azokon a napokon, amikor nem jártak sikerrel az illemhelyen, egész nap rossz közérzettel küzdöttek. Ez kihatott a teljesítményükre, a társas kapcsolataikra. És azt is tudjuk, hogy a két-három nap sikertelenség után bevett hashajtó legtöbbször csak másnap reggel hoz eredményt, így a problémás napok száma gyakran három esetleg négy.

Indokolatlan ennyi napon át szenvedni: a Laevolac egy olyan kíméletes hashajtó, amely nemcsak megoldja a székrekedés problémáját, de még kedvező hatással is van a bélflórára. Mivel a szervezet egészséges működését segíti, ezért nem érdemes napokig várni az alkalmazásával: nem szívódik fel és mindenféle segédanyagoktól mentes, így nem károsítja a beleket. Ahogy a többi hashajtót, ezt sem szabad alkalmazni gyulladásos bélbetegség, gyomor- bélrendszeri elzáródás és tisztázatlan eredetű hasi fájdalom esetén.