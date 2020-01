Mutatjuk, mit tegyen másnaposság ellen

Egyéni érzékenységtől is függ, hogy mennyi alkohol elfogyasztása hatalmasodik el valakin a macskajaj. Vannak, akik jobban bírják az italozást, míg mások néhány pohár után már nyugodtan elkönyvelhetik előre, hogy a másnapjukat ágyban fekve fogják tölteni. Ezzel együtt mindenkire igaz, hogy a másnaposság tüneteit csakis úgy védhetjük ki teljes bizonyossággal, ha egyáltalán nem fogyasztunk alkoholt. Aligha várható el azonban az absztinencia az évnek azon az éjszakáján, amely a gondtalan partikról, a mögöttünk hagyott 365 nap méltó elbúcsúztatásáról szól.

Ezt teszi a szervezettel az alkohol

Maga a másnaposság egyébként amennyire borzasztó élmény, annyira összetett jelenség is egyben. Többféle folyamat együttes hatására érezzük úgy magunkat ébredés után, mint akin átment egy úthenger. Először is az alkohol fokozza a vizeletkiválasztást, aminek dehidratáció, azon keresztül pedig szomjúság ésszédülésaz eredménye. Működésbe lép azimmunrendszeris, ami olyan testi tünetekben ütközik ki, mint a koncentrációs és memóriazavarok, a csökkent étvágy és a lehangoltság. Az alkohol irritálja a gyomrot is, fokozva a gyomorsavtermelést, illetve késleltetve a gyomor kiürülését. Ez az oka a hasi fájdalmaknak, a hányingernek és a hányásnak.

Alkoholfogyasztás hatására leeshet a vércukorszintünk, ami fáradtságot, gyengeséget, remegést és hangulati zavarokat eredményez, továbbá kitágulnak a vérerek, ami fejfájást okozhat. Gyakori tévhit, hogy néhány pohár italtól jót fogunk aludni, hiszen ennek éppen az ellenkezője igaz. Az alkoholtól ugyan álmosnak érezzük magunkat,alvásközben azonban nehezebb érjük el és kevesebb időt töltünk a mélyalvás fázisában, ezáltal másnap meggyötörten, fáradtan kelünk fel.

Végezetül érdemes beszélni a kongener vegyületekről, amelyek a szeszesitalok gyártási folyamatai során képződnek, és amelyek súlyosbítják a másnaposság tüneteit. Legnagyobb mennyiségben az olyan sötét likőrök tartalmaznak ilyen vegyületeket, mint a konyak vagy a whiskey, míg a tisztább szeszekben, mint a vodka vagy a gin, kisebb koncentrációban vannak jelen. Mindazonáltal mértéktartás nélkül fogyasztva bármilyen alkoholos italtól lehetünk másnaposak.

Mit tehetünk a másnaposság ellen?

Adott tehát a helyzet, hogy előző este többet ittunk a kelleténél, aminek valódi árát csak az előttünk álló gyötrelmes órákban fogjuk megfizetni. Ilyen helyzetben persze a legtöbb ember azonnal megfogadja, hogy soha többé nem iszik, miközben ostorozza magát, hogy miért nem volt előrelátóbb. Ezzel együtt persze az utólagos önostorozás sem sokat segít, a bevitt alkohol lebomlása és kiürülése szervezetünkből mindenképpen kellemetlen élmény lesz. Akadnak ugyanakkor apró trükkök, amelyek segítségével valamelyest enyhíthetjük a panaszokat. A Harvard Egyetem orvosi karának honlapja ezeket gyűjtötte egy csokorba.

Kutyaharapást szőrivel

Közkeletű javaslat a másnaposságra fogyasztandó gyógysör, mondván, hogy a tünetek az alkoholmegvonás egyfajta formájaként jelentkeznek. Dr. Robert Swift, a Rhode Island-i Providence Veterans Affairs Medical Center kutatója szerint nem is feltétlenül alaptalan ez a felvetés. Mint mondja, az alkohol és néhány egyéb nyugtatószer, mint például a benzodiazepinek, egyaránt az agysejtek GABA receptoraira hatnak. Ismert, hogy egyes embereknél a rövid hatású nyugtatók is kiválthatnak elvonási tüneteket, miközben kiürülnek a szervezetből. Elképzelhető tehát, hogy az agy hasonlóan reagál a véralkoholszint csökkenésére is. Ezzel együtt a szakember óva inti a másnaposokat attól, hogy újabb adag alkohollal igyekezzenek túllendüli kínzó állapotukon, hiszen így nem tudják megoldani az alapproblémát, csupán elölről kezdenek mindent.

Folyadékpótlás és szénhidrátok

Az alkohol gátolja egy hormon, a vazopresszin kibocsátását. Ez a hormon felelős a vesék vizeletkiválasztásának visszafogásáért, hiányában tehát több vizelet távozik a szervezetünkből. Ha ehhez hozzávesszük a másnaposság során gyakori hányást, hasmenést és izzadást, könnyen belátható, miért fenyeget ilyenkor a dehidratáció veszélye. Éppen ezért fontos tudatosan törekedni a fokozott folyadékbevitelre, még akkor is, ha egyébként hányingerrel küszködve legszívesebben semmit sem nyelnénk le. Hasonló a helyzet az evéssel is. Agysejtjeink glükózból, azaz szőlőcukorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát. Alkohol hatására azonban leeshet a vércukorszintünk, aminek eredményeként különféle idegrendszeri eredetű panaszok lépnek fel. Fontos tehát, hogy pótoljuk a szénhidrátot: egy pohár gyümölcslé és egy-két szelet pirítós még a másnapos gyomrot sem viseli meg különösebben, viszont remekül megfelel a célra.

Fájdalomcsillapítók és koffein

Legyen szó aszpirinről, ibuprofénről vagy egyéb, nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagról, gyógyszerekkel is csökkenthetjük a másnapos fejfájást. A paracetamol ugyanakkor nem javasolt ilyenkor, mert a szervezetben keringő alkohol felerősítheti annak májra kifejtett toxikus hatását. Sokan esküsznek a kávé és a tea áldásos hatására is egy-egy átmulatott éjszaka után. Bár a koffein valójában nem rendelkezik semmilyen speciális másnaposságellenes erővel, a fáradtsággal szemben ugyanakkor hasznos lehet. Ezzel együtt érdemes figyelembe venni, hogy a kávé szintén vizelethajtó hatású, ezáltal erősítheti a dehidratációt, úgyhogy kellő folyadékpótlásról is gondoskodnunk kell mellette.

