Mit lehet tenni a krónikus székrekedéssel?

A székrekedés minden korban kellemetlen, egy kisgyereknél pedig különösen. Mit lehet tenni, hogy rendeződjön a helyzet? Kérdezi egy aggódó anyuka Orvos válaszol rendszerünkben Dudás Ágnes dietetikustól.

Kislányom már hasfájósan született, amikor pedig elkezdtük a hozzátáplálást . 4-5 naponta volt széklete, ami kőkemény volt, és csak az én segítségemmel tudta kinyomni - kezdi levelét egy anyuka. Próbáltunk mindent, jártunk minden lehetséges orvosnál, kapott rostos ételeket (nem mindent eszik meg). Most különösen nem tudom, mitévő legyek, mert elkezdett óvodába járni, de csak pelenkába hajlandó székletet üríteni. Mivel az oviban nem adnak rá pelust, így inkább visszatartja, de ez meg fáj neki. Mit tehetnénk - teszi fel a kérdést.

Kedves Bakos Mária! Igen, valóban túl sok minden történt az elmúlt időszakban, én is gondoltam erre, hogy ezért nehezebb most neki. A kérdés csak az, hogy magától túl jut ezen, vagy segítséget kell kérnünk. Mi az, amiben én tudok segíteni, hogy nyomtalanul elmúljanak ezek nála? Azért nem a társaival megy iskolába, mert másik városba költöztünk és visszahordjuk őt a régi óvodába, úgy voltam vele akkor, hogy legalább ez az egy biztos pont megmaradjon, szerette a társait az óvónéniket. Így most kicsit többet utazunk az oviba, viszont iskolába máshová tartozunk. Az óvodában maradó kislányhoz nem kötődik annyira, igazából négyen vannak nagyon jó barátnők, abból az egyik kislány az, aki marad. Februárban lesz 6 éves. Köszönöm az ötletet és a segítséget! Üdvözlettel: A.

Kedves Anita! A leírtakból arra is következtettek, az Ön volt betegsége miatt félhetett a kislány, elveszíti Önt. Nagy a valószínűsége ezért is "szófogadatlan", szertelen kicsit. Problémáikról beszélt az óvónénivel? Ő, aki ismeri a ...