Mi a székletkő?

A székletkő lényegében nem más, mint megkeményedett széklet. Ezek a tömör kövek általában kerek vagy ovális formájúak, átmérőjük pedig elérheti a 8-15 centimétert is. A székletkövek többségében időseknél alakulnak ki, rendszerint valamilyen idegen anyag körül. Ilyen lehet egy növényi mag, egy csontdarab, de akár egy trichobezoár is, ami lényegében egy lenyelt hajszálakból összeálló labdacs. A fekolitok a rájuk rakódó anyagok hatására el is meszesedhetnek.

A probléma kialakulását bizonyos betegségek is elősegíthetik, így például a gyerekkorban jelentkező Hirschsprung-kór. Az átlagosan minden ötezredik csecsemőt, gyakrabban fiúkat érintő kór nyomán a vastagbél utolsó szakaszán, és a végbél falában hiányoznak az idegvégződések, ezek nélkül pedig a szervezet nem érzékeli a felgyülemlett széklet nyomását, ezáltal nem indul el a székelési reflex.

Veszélyes szövődmények

A székletkövek tünetként görcsös hasi fájdalmakat, olykor a bélfal fekélyesedését okozhatják, valamint a nagy méretű darabok részlegesen vagy teljesen elzárhatják a beleket, aminek székrekedés az eredménye. Bizonyos esetekben ezek a képződmények betokozódhatnak a vastagbél falának nyálkahártyájába, ezáltal rögzítetté válhat a pozíciójuk.

A féregnyúlvány vakbélbe szájadzó nyílásának elzáródása vakbélgyulladáshoz vezet, ennek hátterében pedig szintén állhat egy-egy székletkő. Bár a betegség időben felismerve hatékonyan gyógyítható, ha azonban bekövetkezik a perforáció, az az esetek 6-10 százalékában halált okoz.

A székletkövek görcsös fájdalmakat, székrekedést is okozhatnak

A nagyobb kő nagyobb gondot jelent

Ami a kezelést illeti, a székletkövek optimális esetben hashajtók és beöntés alkalmazásával eljuttathatók a végbélbe, ahonnan már gond nélkül el lehet azokat távolítani. Komplikáltabb helyzetben, túl nagy fekolitok esetén viszont már szükségessé válhat a műtéti eltávolítás is.