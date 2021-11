Meglepő jelek, amelyek bélproblémákra utalhatnak

A bélproblémákra utaló leggyakoribb tüneteket a Healthista cikke gyűjtötte össze. Meglepően hangzik, de néha a gyakori, csillapíthatatlan tüsszögés annak a jele is lehet, hogy az úgynevezett "áteresztő bél" nevű kórképben szenvedünk. A bélhámsejtjeink és az általuk termelt anyagok egy védőgátat képeznek, és ha valami miatt ez a gát megsérül, akkor a különféle baktériumok, toxinok, az emésztett vagy részben emésztetlen táplálék bekerülhet a véráramba - ezt jelenti az áteresztő bél. Ez pedig olyan immunreakciót válthat ki, ami étkezés után egy-két órával erőteljes tüsszögésben nyilvánulhat meg.

Lelki gondok és bőrproblémák is utalhatnak rá

Az áteresztő bél tünete lehet akár a viszkető bőr, illetve a kiütések is, amelynek szintén az az oka, hogy a szervezet, pontosabban azimmunrendszerígy reagál a véráramba került emésztetlen táplálékra. Mindezek ellen sokat segíthet, ha limitáljuk az alkoholfogyasztást, illetve ha alaposan megrágunk minden falatot étkezésnél. A bél védőrétegét olyan élelmiszerek fogyasztásával támogathatjuk, mint a jó minőségű vaj, illetve kókuszolaj.

Ha a körmeink gyengévé és törékennyé válnak, az annak a jele is lehet, hogy az elfogyasztott ételekben lévő tápanyagok nem tudnak megfelelően felszívódni a szervezetünkben. A megfelelő tápanyagfelszívódáshoz az kell, hogy alaposan megrágjunk minden falatot, és hogy legyen elég gyomorsavunk, illetve emésztőenzimünk a megfelelő tápanyaglebontáshoz. Az emésztőenzimek termelődéséhez nagyon fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű fehérjebevitel.

Ha hajlamosabbá válunk a csonttörésre, annak a hátterében az is állhat, hogy a kalcium és a magnézium nem szívódik fel megfelelően a szervezetünkben. Ez azonban nem tud megvalósulni, ha nincs elég gyomorsavunk - ez különösen azoknak fontos információ, akik valamiért savlekötőt szednek. Kutatások igazolják, hogy azoknak, akik huzamosabb időn át rendszeresen szednek savlekötőt, gyengébbek lesznek a csontjai.

Ha a bélflóránk egyensúlya felborul, annak pedig nemcsak fizikai, hanem lelki tünetei is lehetnek, és hajlamosabbá válunk a szorongásra, szomorúságra, akár depresszióra is. Ezért is fontos, hogy mindennap együnk zöldséget, gyümölcsöt, hogy elegendő rostot vigyünk be a szervezetünkbe ahhoz, hogy a bélflóránk egyensúlyát megőrizzük, illetve támogatjuk. Ebben komoly segítséget jelentenek az erjesztett élelmiszerek is, mint a kefir, a kombucha vagy a savanyú káposzta.