Mostanában gyakran van székrekedése

Talán a kevesebb mozgás lehet az oka. Esetleg a stresszes napok, és a határidős munkák sokasága. Ki tudja? Pedig Eszternek nagyon fontos az egészséges életmód, és a kiegyensúlyozott táplálkozás.

Esténként ezekkel kapcsolatos blogokat olvas, és szívesen változtat napi rutinján, hogy kipróbálhassa az újabbnál újabb trendeket és diétákat. A munkahelyén is felfigyeltek már a "hóbortjaira", és szívesen kérnek tőle tanácsot az egészséges életmódban kevésbé járatos kollégák.

A székrekedés mégsem múlik

2-3 naponta is előfordul, és nem segít rajta a bő folyadékfogyasztás, vagy a rostokban gazdag táplálkozás. Sőt Eszter azt is észrevette magán, hogy reggelente egy kicsit frusztráltabb, amíg a toaletten tett látogatása sikeresen nem végződik. Igen, a "siker" egy jó kifejezés erre, hiszen a "siker" hiánya akár az egész napjára rányomhatja a bélyegét.

Gyógyszert nem akar szedni. Az nem természetes. Édesanyja a múltkor azt javasolta neki, hogy próbálja meg a kovászos uborkát tejjel. "Vajon rizstejre gondolt anya?" - futott át a gondolat Eszter fején, de gyorsan elhessegette. Nos a kovászos uborka tejjel felejthetetlen gasztronómiai élmény volt számára. Eredmény nélkül. Mikor elmesélte legjobb barátnőjének, Évának, közösen nevettek.

Gyógyszer és gyógyszer között is van különbség

"Gondoltál már arra, hogy gyógyszer és gyógyszer között is van különbség?" - kérdezte Éva. "Én egy prebiotikus hatású hashajtó szirupot használok, ami gyógyszer ugyan, de nem is szívódik fel a beleimből. Végighalad az emésztőrendszeren, és hatását a vastagbélben, a széklet lazításával fejti ki. Még segédanyagokat sem tartalmaz. És a bélflórámat is kedvezően befolyásolja. A bélflóra fontos dolog." - bizonygatta Éva. "Laevolac szirup a neve."

Így történt, hogy Eszter életében először kipróbált egy gyógyszertári készítményt a székrekedésének kezelésére. A kovászos uborka tejjel pedig egy vidám anekdota maradt.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

